Дан старт проекту "100 интересных фактов об Алматы"

Алматы. 5 апреля. Kazakhstan Today - В Южной столице дан старт уникальному проекту под названием "100 интересных фактов об Алматы", инициатором которого в рамках реализации программы "Рухани жангыру" выступил клуб краеведов-этнографов Альянса университетов "U 38", передает Kazakhstan Today.

Руководитель клуба краеведов-этнографов Альянса "U 38", декан факультета истории, археологии и этнологии КазНУ имени аль-Фараби Мендыгул Ногайбаева отметила, что главной целью этой инициативы является вовлечение молодежи в важную социальную практику по изучению родного края.

"В наш проект наряду с учеными историками - специалистами по археологии, краеведению и этнографии - уже сегодня вовлечены несколько тысяч алматинских школьников и студентов", - подчеркнула она.

"Для молодежи это возможность выйти "за границы учебников" в реальную жизнь и эмпирическим путем, через историко-краеведческие и этнографические поиски "прикоснуться" к истории и культуре города. Такой формат обогатит созидательный опыт молодежи и будет способствовать формированию интереса и бережному отношению к истории родного края", - сказала она.

Доцент Казахской академии спорта и туризма, экскурсовод О. Лютерович отметил, что "Алматы - это неповторимый город с тысячелетней историей". "Здесь сосредоточено большое количество уникальных памятников архитектуры и культуры, старинных и интересных достопримечательностей. Город является центром туризма для зарубежных и отечественных путешественников, и такой проект раскроет Алматы с новых сторон", - считает он.

В ходе мероприятия, посвященного официальному запуску проекта, доцент Казахского государственного женского педагогического университета Алия Исаева рассказала о работе группы студентов-волонтеров по проведению анкетирования этнографического характера и их участию в разработке карты археологических и исторических памятников Алматы.

Кроме того, ученик 11 класса гимназии №138 имени М. Базарбаева Динмухамед Алиаскаров поделился новыми сведениями об истории возникновения названий улиц, зданий и прославленных жителях Алматы. Такие исследования, отметил ученик, возрождают любовь, чувство уважения, патриотизм и уверенность в светлом будущем.

Участники стартовавшего проекта планируют регулярно знакомить общественность с ходом исследований. Своими впечатлениями и находками юные краеведы будут делиться в социальных сетях, в том числе в интерактивном режиме, а также на страницах периодических изданий.

По итогам проекта будет издан сборник "100 интересных фактов о городе Алматы" и разработана карта археологических и исторических памятников южной столицы и ее окрестностей.

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