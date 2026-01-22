Депутат призвал привлечь бывших министров к ответственности за хищения в ФСМС
Фото: ФСМС
Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек заявил о подготовке обращения в Генеральную прокуратуру по фактам вывода средств из Фонда социального медицинского страхования (ФСМС). Об этом он сообщил 21 января 2026 года в кулуарах парламента.
По словам мажилисмена, речь идет о нарушениях, по которым до сих пор не дана правовая оценка. Он подчеркнул, что ответственность должны понести должностные лица, ранее работавшие в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).
По тем фактам, по которым еще не дана правовая оценка, на этой неделе мы направим заявление в Генеральную прокуратуру. Деньги были похищены, и справедливость должна восторжествовать - виновные обязаны понести наказание", - цитирует депутата издание Zakon.kz.
Депутат уточнил, что, по его мнению, ответственность должны нести бывшие высокопоставленные чиновники, включая экс-министров и бывших вице-министров, при которых принимались соответствующие приказы.
Эти решения принимались при них, и они их не отменяли. Нынешний министр, не снимая с нее возможной ответственности, по крайней мере вникла в критику и отменила дефекты, на которые мы указывали. Если вопрос не будет окончательно решен, мы поднимем его и по ней", - заявил он.
Бакытжан Базарбек также напомнил о ранее выявленных фактах хищений.
Вчера президент четко сказал, что правоохранительные органы должны четко разобраться, и все те, кто причастен к мошенническим действиям и выводу средств, должны понести ответственность. Мы с депутатом Муратом Абеновым еще в конце мая - начале июня 2025 года поднимали вопросы о хищениях средств ОСМС и в "СК-Фармации". По "СК-Фармации" уже возбуждено уголовное дело, и, по нашей информации, следственные действия продолжаются", - резюмировал мажилисмен.
Ранее Фонд медстрахования обязали возместить в республиканский бюджет почти 3,8 млрд тенге.
Напомним, Высшая аудиторская палата РК выявила в ФСМС многомиллиардные нарушения.
Эксперты выразили мнение, что казахстанская система ОСМС дискредитирована в глазах населения. Основные недостатки системы - недофинансирование, непрозрачность и неустойчивость.
Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования.
В июле проведенный аудит ФСМС выявил процедурные нарушения более чем на 32 млрд тенге, в числе которых неэффективное планирование и использование средств.
В самом фонде выявили более 440 случаев фиктивных медуслуг почти на 200 млн тенге.
После выявления системных финансовых нарушений в деятельности фонда было принято решение передать ФСМС в ведение Минфина.