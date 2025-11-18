17.11.2025, 13:30 71791
Фонд медстрахования обязали возместить в республиканский бюджет почти 3,8 млрд тенге
Рассказать друзьям
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане внесли изменения в приказ "Об установлении величины процентной ставки комиссионного вознаграждения некоммерческого акционерного общества "Фонд социального медицинского страхования" на 2025 год, в рамках предельной величины, установленной правительством Республики Казахстан", передает корреспондент агентства.
Установить на 2025 год величину процентной ставки комиссионного вознаграждения некоммерческого акционерного общества "Фонд социального медицинского страхования" в рамках предельной величины, установленной правительством Республики Казахстан на осуществление деятельности фонда 1,55 % от размера активов, поступивших на счет фонда за отчетный месяц (...) Фонду до 31 декабря 2025 года обеспечить выплату возмещения в республиканский бюджет в сумме 3 772 677 тысяч тенге согласно предписанию Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан", - говорится в тексте приказа.
С полным текстом декларации можно ознакомиться здесь.
Ранее Высшая аудиторская палата РК выявила в ФСМС многомиллиардные нарушения.
Эксперты выразили мнение, что казахстанская система ОСМС дискредитирована в глазах населения. Основные недостатки системы - недофинансирование, непрозрачность и неустойчивость.
Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования.
В июле проведенный аудит ФСМС выявил процедурные нарушения более чем на 32 млрд тенге, в числе которых неэффективное планирование и использование средств.
В самом фонде выявили более 440 случаев фиктивных медуслуг почти на 200 млн тенге.
новости по теме
17.11.2025, 11:30 80951
Данные о банковских счетах казахстанцев будут передавать в Комитет госдоходов Дополнено
Рассказать друзьям
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Республики Казахстан опубликовало приказ об утверждении форм предоставления органу государственных доходов банковскими организациями сведений о наличии и номерах банковских счетов физических и юридических лиц, об остатках и движении денег на таких счетах, предоставленных кредитах физическому лицу, передает корреспондент агентства.
В частности, приказом утверждены:
- форма сведений о наличии банковских счетов и их номерах, об остатках денег на этих счетах;
- форма сведений о наличии банковских счетов и их номерах, об остатках и движении денег на банковских счетах;
- форма сведений о предоставленных кредитах физическому лицу, у которого возникла обязанность по представлению деклараций об активах и обязательствах, о доходах и имуществе, с указанием сумм погашения, включая вознаграждение;
- правила и сроки представления в орган государственных доходов сведений о наличии у налогоплательщиков, осуществляющих электронную торговлю товарами, банковских счетов и их номерах, об остатках и движении денег на этих счетах;
- критерии отнесения операций, проводимых на банковских счетах физического лица, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности;
- форма сведений по итоговой сумме денег, поступивших на банковский счет физического лица от иных физических лиц, в котором выявлено проведение операций, имеющих признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности;
- перечень и правила представления банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, сведений по итоговой сумме денег, поступивших на банковский счет физического лица от иных физических лиц, в котором выявлено проведение операций, имеющих признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности.
Дополнено 17.11.2025, 16.00
Критерием отнесения операции к имеющей признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности является получение одним физлицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от ста и более разных лиц денег на банковский счет, не предназначенный для ведения бизнеса, итоговая сумма которых за итоговый период превышает 12-кратный размер МЗП, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности.
С полным текстом приказа можно ознакомиться здесь.
Напомним, в Казахстане начнут контролировать валютные операции на суммы более $50 тысяч. Также в стране усилят контроль за банкоматами. В частности, теперь при пополнении карты на сумму свыше 500 тысяч тенге система будет запрашивать ИИН отправителя. Дополнительно прорабатывается возможность подтверждения операций через мобильное приложение или СМС. Кроме того, 1 января 2026 года банки обязаны хранить записи с видеокамер банкоматов не менее 180 дней, что позволит установить участников подозрительных операций.
Вместе с тем, Казахстане планируют сформировать досье на всех налогоплательщиков. Это, по словам инициаторов, позволит переходить на автоматический расчет налогов, а также на предзаполнение декларации
Ранее премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос разъяснил проект приказа "Об установлении форм предоставления органу государственных доходов банковскими организациями сведений о наличии банковских счетов и их номерах, остатках и движении денег на этих счетах".
15.11.2025, 08:43 276866
Минфин США отменил санкции для КТК, "Тенгизшевройла" и Карачаганака
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Вашингтон. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов США приняло решение исключить из-под санкций Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), проекты "Тенгизшевройл" и Карачаганак, которые связаны с компаниями "Роснефть" и "Лукойл". Об этом говорится в опубликованной генеральной лицензии № 124B.
Согласно документу, теперь разрешено предоставление услуг и проведение различных операций, необходимых для работы КТК, "Тенгизшевройла" и Карачаганакского проекта. При этом лицензия не предполагает возможности продажи или передачи долей в указанных компаниях и проектах.
Ранее Соединенные Штаты ввели санкции против российской "Газпромнефти" и "Сургутнефтегаза", а также более двадцати их дочерних структур, в том числе действующих на территории Казахстана.
14.11.2025, 14:50 344241
Токаев поручил активнее использовать авиаперевозки для бесперебойной поставки сельхозпродукции на экспортные рынки
Рассказать друзьям
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству проработать вопрос активизации авиаперевозок для поставок сельскохозяйственной продукции страны на экспортные рынки, сообщает Акорда.
Надо активнее продвигать продукцию на международные рынки. Наша страна входит в десятку ведущих мировых экспортеров пшеницы и занимает лидирующие позиции по поставкам муки. В целом экспорт продукции АПК составляет более пяти миллиардов долларов, включает в себя свыше 200 наименований сельскохозяйственной продукции и осуществляется в 70 государств", - привел данные глава государства.
По мнению президента, Казахстан мог бы стать крупным поставщиком мяса, в первую очередь в страны Азии. По экспорту баранины Казахстан пока уступает таким странам, как Монголия, Нидерланды, Испания, Франция.
Нужно создать надлежащие условия для полноценного раскрытия экспортного потенциала овцеводства. К примеру, страны Персидского залива заинтересованы в стабильных круглогодичных поставках нашей мясной продукции. Но у нас авиаперевозки сельхозпродукции не скоординированы и не урегулированы должным образом. Предприниматели зачастую оказываются один на один с проблемой отправки грузов. Сегодня мне сообщили, что регулярными рейсами отправляется мясо в Эмираты. Наверное, это не совсем правильно", - считает Токаев.
В то же время, отметил он, аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента, Актобе, Караганды, Актау с учетом преференций в рамках специальных экономических зон имеют достаточный потенциал, чтобы стать региональными хабами с развитой логистикой и интеграцией в международные авиамаршруты.
Их полноценное функционирование в таком качестве и режиме позволит обеспечить бесперебойные поставки сельхозпродукции на экспортные рынки. Данный вопрос правительству надо тщательно проработать", - добавил президент.
В завершение форума глава государства наградил 30 работников сельскохозяйственной отрасли за выдающиеся достижения в развитии агропромышленного комплекса страны.
Ранее в Минсельхозе РК пояснили, что цена на мясо на внутреннем рынке растет из-за повышенного спроса на отечественною продукцию на внешних рынках. Глава ведомства не стал делать прогнозы по ценам на продукты на будущее. По его мнению, цены удастся удержать на текущем уровне, поскольку сейчас живой скот не вывозят, а мясо квотируют, "поэтому проблем возникнуть не должно".
14.11.2025, 14:07 347061
В Казахстане проведут интеграцию информсистем АПК
На базе платформы e-АПК нужно выстроить единую архитектуру сельскохозяйственных данных, которая обеспечит комплексное управление отраслью
Рассказать друзьям
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая на втором форуме работников сельского хозяйства, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести интеграцию информационных систем агропромышленного комплекса, сообщает Акорда.
Предстоит продолжить оптимизацию информационных систем в АПК. Сейчас они разрознены и, по существу, не интегрированы между собой. Следовательно, решения зачастую принимаются на основе неточной статистики. Объективную картину должны представить результаты Национальной сельскохозяйственной переписи. Полученные сведения должны лечь в основу модернизации и дальнейшего развития цифровых систем в агросекторе", - сказал президент.
Он поручил правительству совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам провести интеграцию отраслевых информационных систем, обеспечить постоянный контроль качества данных.
На базе платформы e-АПК нужно выстроить единую архитектуру сельскохозяйственных данных, которая обеспечит комплексное управление отраслью", - пояснил он.
Президент отметил необходимость цифровизации АПК.
Для сельского хозяйства это имеет принципиальное значение, поскольку новые технологии позволяют существенно сократить издержки и повысить производительность (...) Предстоит сформировать эффективную систему учета и контроля государственных запасов зерна с помощью цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта. Для этого необходимо модернизировать действующие и приступить к строительству новых современных элеваторов. В программе финансирования строительства частных элеваторов обязательным критерием должно стать наличие электронных систем приема и отгрузки зерна", - подчеркнул он.
На сельское хозяйство приходится около 60% всего водозабора. Рациональное, другими словами, экономное использование воды в аграрной сфере - определяющий фактор устойчивости всей нашей водной экосистемы.
В агросекторе стали внедрять современные технологии экономии воды, сокращать площади влагоемких культур, но это только начало работы. Эксперты считают возможным в течение трех лет довести охват водосберегающими технологиями до одного миллиона гектаров.
Вместе с тем Токаев обратил внимание на модернизацию водной инфраструктуры. На сельское хозяйство, по его словам, приходится около 60% всего водозабора.
Работы по модернизации водного хозяйства много, но она должна быть взаимоувязана с планами развития сельскохозяйственной отрасли. Наши ведомства стали увлекаться разработкой планов и так называемых "дорожных карт", которые даже не согласованы между собой, содержат спорные с точки зрения реализации моменты по принципу "Нам бы день простоять, да ночь продержаться". Это практику надо прекращать", - высказался глава государства.
Также в своем выступлении Токаев высказался об использовании возвращенной в госсобстенность земле. Всего с 2022 года государству возвращено более 14 млн гектаров сельскохозяйственных земель.
Он подчеркнул, что работа по предоставлению земельных участков гражданам ведется крайне медленно.
Планы акиматов по данному вопросу не должны оставаться на бумаге. Главное - не допустить, чтобы земля снова простаивала и оставалась неосвоенной. В настоящее время Правительство разрабатывает План поддержки бизнеса в животноводстве. Пастбища должны быть предоставлены сельским жителям и инвесторам, имеющим конкретные планы их освоения. В документе, который будет принят в середине следующего года, необходимо предметно обозначить пути решения этого вопроса", - сказал глава государства.
Одним из серьезных препятствий, по его словам, остается низкая залоговая стоимость земельных участков. Действующая система кадастровой оценки не соответствует реальной рыночной ситуации.
Правительству следует обратить внимание на этот вопрос и пересмотреть методологию определения кадастровой стоимости", - поручил Токаев.
Он подчеркнул, что распределение земельных участков должно осуществляться посредством электронного конкурса.
Главная обязанность тех, кто получает землю, - рационально использовать и эффективно осваивать ее. Кроме того, необходимо пересмотреть подходы к мониторингу земельных ресурсов, поскольку имеющиеся данные по сельскохозугодьям неполные. Такое положение дел препятствует осуществлению надлежащего контроля и своевременному возвращению неиспользуемых участков. Информация по процессу распределения земель должна быть в открытом доступе", - подчеркнул президент.
Отдельно Касым-Жомарт Токаев высказался о вопросе привлечения иностранных инвестиций в агросектор Казахстана.
В первую очередь, необходимо создавать благоприятные условия для деятельности иностранных инвесторов с передовыми технологиями. Правительство сформировало перечень из более чем 200 инвестиционных проектов, связанных с АПК. Данные проекты общей стоимостью около 4 трлн тенге (выделяемых за три года) реализуются в 12 секторах. Теперь эти проекты должны получить соответствующую поддержку на всех уровнях. И центр, и регионы должны быть активными в этом вопросе. Важно серьезно продумать, когда и каким образом будут реализованы проекты. Акиматы и министерства должны работать оперативно и слаженно", - подытожил президент.
14.11.2025, 13:44 350306
Более чем в 2,5 раза вырос за десять лет объем валовой сельхозпродукции в Казахстане
Токаев выступил на втором форуме работников сельского хозяйства
Рассказать друзьям
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - За последние десять лет объем валовой продукции сельского хозяйства вырос более чем в 2,5 раза, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на втором форуме работников сельского хозяйства, сообщает Акорда.
В своем выступлении президент отметил, что в стране не в полной мере используется потенциал сельского хозяйства. Казахстан занимает 6-е место в мире по площади пастбищных земель и 8-е место - по площади посевных угодий.
Иными словами, у нас есть все необходимые ресурсы, нужно лишь использовать их эффективно. За последние десять лет объем валовой продукции сельского хозяйства вырос более чем в 2,5 раза - с 3,3 трлн до 8,3 трлн тенге. До 2030 года мы должны еще раз удвоить этот показатель. Это вполне посильная для нас задача", - заявил Токаев.
Глава государства подчеркнул, что сегодня приоритетным направлением сельского хозяйства является животноводство. Для его дальнейшего развития следует продолжить внедрение системы производственного цикла в мясном скотоводстве с упором на рациональное и ротационное использование пастбищ.
Токаев обратил внимание на проблемы в ветеринарной сфере.
Прежде всего эту отрасль следует обеспечить необходимой материально-технической базой. Важно улучшить условия труда ветеринарных врачей и рассмотреть меры по стимулированию их деятельности. Необходимо продолжить эффективную работу по развитию инфраструктуры ветеринарной отрасли", - поручил он.
Напомним, в текущем году в стране собран рекордный урожай зерновых и масличных культур.
14.11.2025, 12:10 356841
Опреснительный завод в Мангистауской области вышел на производственную мощность
Фото: КазМунайГаз
Рассказать друзьям
Актау. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Опреснительный завод морской воды "Кендерли" вышел на производственную мощность и на сегодня способен производить до 50 тыс. кубометров воды в сутки, сообщает пресс-служба "КазМунайГаза".
27 октября текущего года подписан акт ввода в эксплуатацию. Строительство, монтаж и пуско-наладочные работы выполнены на 100%, и завод может успешно функционировать на свою полную проектную мощность", - уточнили в компании.
Первый объем опресненной воды из Кендерли был подан на водораспределительный узел города Жанаозена в августе текущего года.
В настоящее время предприятие находится в состоянии постоянной готовности для подачи воды в централизованную систему водоснабжения Жанаозена. Отметим, что на сегодняшний день водоснабжение города обеспечивается из 2 источников: магистрального водовода Астрахань - Мангышлак и подземных источников Туйесу и Сауыскан, которые покрывают потребности в осеннее и зимнее время", - отметили в пресс-службе.
До конца этого года предприятие перейдет в коммунальную собственность акимата Мангистауской области.
Опреснительный завод морской воды является крупнейшим подобным объектом в Казахстане и представляет собой комплекс инженерных решений, включающий в себя цех опреснения с установкой обратного осмоса с общей проектной мощностью 50 тыс. кубометров воды в сутки, а также цеха водоподготовки, обессоливания и минерализации", - рассказали в КМГ.
Протяженность магистрального водопровода составляет 201,4 км (2 нитки по 100,7 км), также проведены линии электропередачи, оптоволоконная линия связи, газопровод и автодорога.
В пресс-службе отметили, что крупнейший социальный проект имеет стратегическую значимость.
Завод обеспечит питьевой водой жителей Жанаозена и прилегающих населенных пунктов. Также объект снизит нагрузку на магистральный водовод Астрахань - Мангышлак и будет способствовать развитию промышленного потенциала региона.
Ранее сообщалось, что жители Актау регулярно сталкиваются с дефицитом водоснабжения. В сентябре прошлого года актаусцы перекрыли дорогу из-за проблем с водоснабжением. Летом 2024 года правительство выделило 5 млрд тенге на поддержку МАЭК.
В конце июня 2023 года экс-глава ТОО "МАЭК" Жасулан Суюнчалиев в интервью Lada.kz пообещал, что проблемы с водой в регионе будут решены к концу 2024 года.
Тем не менее в апреле прошлого года в Актау прорвало два крупных водопровода. В обоих случаях прорывы были связаны с изношенностью инженерных сетей. Генеральный директор ТОО "МАЭК" Кайрат Рахимов сообщил, что шесть насосов ТОО "МАЭК" в Актау изношены на 100% и находятся в критическом состоянии. На их ремонт требуется 8 миллиардов тенге.
14.11.2025, 08:48 371706
Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С 14 ноября 2025 года вводится в действие приказ Минэнерго Казахстана "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа".
Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев", - говорится в документе.
Под исключение попадает:
- вывоз недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта на недропользование;
- вывоз товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров Республики Казахстан;
- перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами Республики Казахстан;
- вывозимых в рамках гуманитарной помощи по решению правительства Республики Казахстан.
Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют сохранить оптовые цены на сжиженный нефтяной газ.
13.11.2025, 17:19 362796
Товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном вырос до $1,4 млрд
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном за 8 месяцев 2025 года вырос на 21% и составил $1,4 млрд, сообщает пресс-служба правительства РК.
Наша общая цель - всестороннее выполнение задач, поставленных главами государств, и дальнейшее расширение многосторонней интеграции. Кыргызстан для нас не только дружественный сосед, братская страна, но и важный торгово-экономический партнер. Правительство Казахстана готово к совместной работе для достижения целей, отвечающих нашим общим интересам", - подчеркнул премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на 13-м заседании межправительственного совета в Астане.
В свою очередь председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев заверил, что правительство страны приложит все усилия для достижения поставленных целей.
Внимание уделено взаимовыгодному сотрудничеству в сферах энергетики и водоснабжения, а также инвестиционному взаимодействию.
Точки роста отмечены в сфере АПК. Объем торговли сельхозпродукцией за 8 месяцев вырос на 42% и составил $326 млн, из которых свыше 80% - экспорт сельхозпродукции из РК. Перспективным направлением для сотрудничества является горный туризм. Обсуждены вопросы возрождения горных туристических маршрутов к пику Хан-Тенгри, расположенному на территориях двух стран", - заявили в правительстве.
Правительства Казахстана и Кыргызстана подтвердили приверженность дальнейшему углублению двусторонних взаимоотношений по всем ключевым направлениям сотрудничества. По итогам подписан протокол 13-го заседания казахско-кыргызского межправительственного совета.
Ранее сообщалось, что товарооборот между Казахстаном и Китаем составил $35,4 млрд.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
18.11.2025, 10:16В связи с пожаром в Туркестанской области создана Правительственная комиссия 18.11.2025, 09:453726Пожар в Туркестанской области: 12 человек погибли, девять из них дети 18.11.2025, 10:423316Порядок регистрации граждан по месту жительства меняется в Казахстане 18.11.2025, 06:582771Медицина, образование, спорт: социальное развитие города Островца после запуска БелАЭС 18.11.2025, 08:48В Казахстане утвержден перечень видов деятельности, по которым запрещено применение СНР на основе упрощенной декларации1856В Казахстане утвержден перечень видов деятельности, по которым запрещено применение СНР на основе упрощенной декларации 11.11.2025, 15:05426556Обрушение фасада в Астане: фельдшер и еще один пострадавший находятся в крайне тяжелом состоянии 14.11.2025, 08:48371631Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа 13.11.2025, 17:19363071Товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном вырос до $1,4 млрд 14.11.2025, 12:10358451Опреснительный завод в Мангистауской области вышел на производственную мощность 12.11.2025, 17:30Ликвидация очага социальной напряженности в Алматы: зарегистрировано уголовное дело, на земли наложены аресты353981Ликвидация очага социальной напряженности в Алматы: зарегистрировано уголовное дело, на земли наложены аресты 11.11.2025, 15:05426556Обрушение фасада в Астане: фельдшер и еще один пострадавший находятся в крайне тяжелом состоянии 20.10.2025, 17:35419996Президент Азербайджана прибыл с госвизитом в Казахстан 20.10.2025, 17:10Жестокое обращение с малышами в детсаду Павлодара: расследование потребовало дополнительного времени414096Жестокое обращение с малышами в детсаду Павлодара: расследование потребовало дополнительного времени 23.10.2025, 17:34399001Устойчивость и прогресс китайской экономики привносят в мир ценную определенность 24.10.2025, 17:46398281Китайский уезд с 70 тысячами жителей готовится принять 800 тысяч туристов ради зимних видов спорта
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?