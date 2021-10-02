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Депутаты просят усилить защиту прав заемщиков после трагедии в Алматы

01.10.2021, 12:09 55864
Депутаты просят усилить защиту прав заемщиков после трагедии в Алматы
НУР-СУЛТАН. 1 ОКТЯБРЯ - После трагедии в Алматы, в которой погибли пять человек, депутат мажилиса Аманжан Жамалов рекомендовал ряд мер по усилению защиты прав заемщиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам депутата, недавний трагический случай в Алматы обнажил имеющиеся системные проблемы взаимоотношений между кредиторами и заемщиками.
 
По данным Республиканской палаты частных судебных исполнителей за 2020 год в пользу банков возбуждено 185 тысяч исполнительных производств. Всего на исполнении находилось 412 тысяч производств на сумму 1,9 трлн тенге.
 

Эти цифры красноречиво говорят о том, что в отношении тысяч казахстанцев идет процедура взыскания. Это серьезный стресс для их семей, и очень важно обеспечить справедливый баланс интересов финансовых организаций и проблемных заемщиков", - отметил депутат в своем запросе.

 
Главой государства 22 сентября текущего года было поручено правительству, Национальному банку и Агентству по финрегулированию в месячный срок подготовить пакет поправок, направленных на совершенствование залоговой политики банков, оценочной деятельности, работы частных судебных исполнителей.
 
Депутаты рекомендуют следующие меры для усиления защиты прав заемщиков:
 
1) По всем видам займов, а не только по ипотеке жилья, установить срок прекращения начисления вознаграждения и штрафов за просрочку на 90-й календарный день. 
 

Данная мера позволит избежать увеличения долговой нагрузки заемщиков, которые и так испытывают сложности с обслуживанием кредитов. Сегодня банки продолжают начислять проценты и тем самым дальше увеличивают долговую нагрузку", - пояснил мажилисмен.

 
2) Проработать нормы по усилению защиты прав заемщиков, особенно многодетных семей, при взыскании с них в счет погашения долгов единственного жилья.
 

К сожалению, подписанный буквально недавно Меморандум между Агентством по финрегулированию и банками о приостановлении реализации единственного жилища и выселения из жилища граждан по ипотечным займам не является юридически обязательным документом и подписан всего на 12 месяцев", - разъяснил Жамалов.

 
3) Запретить участие в электронном аукционе в качестве покупателей залогового имущества: юридическому лицу - если вторым участником торгов является его работник или аффилированное лицо; физическому лицу - если вторым участником торгов являются супруг (супруга) или близкий родственник.
 
4) Установить предельную цену залогового жилья, реализуемого способом электронного аукциона на понижение, в пределах не менее 75% первоначальной оценки стоимости залогового жилья.
 
5) Предоставить право залогодателю самостоятельно реализовать своё имущество на стадии досудебного урегулирования и установить трехмесячный срок для самостоятельной реализации залогодателем недвижимого имущества по ипотечному займу.
 
6) В целях снижения долговой нагрузки граждан и повышения ответственности кредиторов обязать банки и МФО списывать остаток долга по ипотечному займу граждан, возникший после реализации заложенного жилья.
 
7) В послании главы государства микрокредитным организациям отводится большая роль в финансировании бизнеса на селе. На сегодня ставки МФО по таким займам составляют 20-30% от суммы выданного микрокредита. Несложные расчеты показывают, что годовая эффективная ставка вознаграждения превышает 1000%. Это уже не финансирование, а грабеж.
 

Поэтому необходимо привести ставки вознаграждений по микрозаймам к регулируемым банковским ставкам вознаграждений", - отметил депутат.

 
8) Запретить по всем видам займов взымать штрафы за досрочное погашение долга.
 
Напомним, 20 сентября в городе Алматы при исполнении судебного решения о праве собственности выселяемый житель открыл огонь из охотничьего ружья. В результате погибли пять человек, в том числе двое полицейских, судебный исполнитель и новый владелец имущества. Стороны трагедии озвучили свои версии. 
 
23 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о трагическом происшествии в Алматы. В этот же день стало известно, что алматинского стрелка, убившего пять человек, арестовали на два месяца. 
 
Адвокат Джохар Утебеков рассказал еще одну историю о занижении банком стоимости имущества должников. На этот раз в тяжелой ситуации оказалась пожилая женщина-инвалид. Позже стало известно, что суд Караганды признал торги единственного жилья незаконными и восстановил права инвалида.
 

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