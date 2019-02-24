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До семи лет лишения свободы может получить хозяин времянки в Астане, где погибли дети

06.02.2019, 11:01 164930
До семи лет лишения свободы может получить хозяин времянки в Астане, где погибли дети
Астана. 6 февраля. Kazakhstan Today - До семи лет лишения свободы может получить хозяин времянки в Астане, в которой в результате пожара погибли пятеро детей - такое мнение озвучил адвокат Жандос Туяков, передает Kazakhstan Today со ссылкой на "Астана-ТВ".
 
Юрист объяснил, что владелец жилья неоднократно получал предписания от уполномоченных органов за нарушения правил пожарной безопасности. Вместе с тем, подчеркнул Туяков, говорить однозначно, что хозяин понесет наказание, нельзя, так как этим вопросом займутся органы досудебного расследования. Следствие должно провести необходимые экспертизы. 
 

В данном случае, я считаю, что понесет наказание владелец данного имущества, потому что данная времянка не соответствовала требованиям пожарной безопасности. Насколько мне известно. Поэтому согласно статье 292 Уголовного кодекса, понесет уголовное наказание, скорее всего", - прокомментировал Туяков.

 
Как сообщалось ранее, ночью 4 февраля в жилом массиве Коктал-1 района Сарыарка произошел пожар: на территории частного дома горела времянка. В результате погибли пять девочек: 2006, 2009, 2014, 2016 и 2018 года рождения. Самой младшей из них было всего три месяца.
 
Накануне в Астане прошло прощание с погибшими детьми и похороны.
 

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