Дождь с мокрым снегом ожидается в ряде областей РК в воскресенье

Нур-Султан. 29 сентября. Kazakhstan Today - В воскресенье в Казахстане сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки (дождь, мокрый снег), на юго-востоке - сильные осадки, передает Kazakhstan Today.

Местами по республике ожидается туман, ветер 15-25 метров в секунду, на юге - с пыльной бурей, на юго-востоке возможен град, сообщает "Казгидромет".

В Туркестанской, Жамбылской областях утром и днем местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской области местами ожидается шквал, пыльная буря. В Алматинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-23 метров в секунду, в Алматинской области возможен град. В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами ожидается туман. В Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Северо-Казахстанской области порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду, ночью и утром - туман, на севере Карагандинской области местами гололед.

В Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях ночью местами сохраняются заморозки 3 градуса.

В Кызылординской, Туркестанской областях, в западной половине Жамбылской, на юго-востоке Карагандинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской, на севере Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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