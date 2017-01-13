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Дважды отложенный рейс Актау - Москва перенесли на два дня12.01.2017
Общество  11:13

Актау. 12 января. Kazakhstan Today - Авиарейс компании "Аэрофлот" до Москвы отложили из-за неисправности одного из двигателей самолета. Борт должен был вылететь из аэропорта Актау утром 11 января. Пассажирам сообщили о переносе рейса на 13 января.

Об очередном переносе вылета в Москву пассажиры узнали вечером 11 января. Представители компании "Аэрофлот" сообщили, что самолет "Sukhoi Superjet 100" починить не удалось. Рейс перенесли на утро 13 января. Пассажиры возмущены. У многих из них Москва была лишь промежуточным пунктом путешествия, передает Kazakhstan Today.


"Я им сказал: "Посадите меня на другой рейс, до Астаны, Баку, откуда я смогу улететь в Москву". Они говорят, что подобных услуг не оказывают. Варианта два: либо сдавать билеты и возвращать деньги, либо лететь послезавтра", - рассказал пассажир, купивший билет на рейс Актау - Москва, пишет "Лада".

Напомним, пассажиры авиакомпании "Аэрофлот" 11 января сообщили, что несколько часов не могут улететь из Актау в Москву. По словам директора Международного аэропорта Актау Ергазы Жолдасова, рейс отложили из-за неработающего двигателя самолета.

"Когда проверяли, все было нормально. В первый раз пассажиров посадили, двигатель не сработал. Людей отправили в зал ожидания. Все проверили. Вроде как исправно работает. Посадили людей, ситуация повторилась. Сейчас ждут представителей инженерно-технической службы компании "Аэрофлот". В случае задержки рейса более чем на три часа, фирма должна организовать пассажирам питание, размещение в гостинице или доставку в город. По договоренности", - добавил Жолдасов.
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