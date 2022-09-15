Фонд "Қазақстан халқына" оснастил первую из 17 опорных школ в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 13 СЕНТЯБРЯ - Фонд "Қазақстан халқына" обеспечил необходимым материально-техническим оснащением среднюю школу имени Досова в селе Катарколь Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сельская школа стала первой из 17 опорных школ - участниц благотворительного проекта фонда "Развитие потенциала опорных школ в сельской местности", сообщает пресс-служба акимата Акмолинской области.

На оснащение 17 опорных школ фондом "Қазақстан халқына" выделено 4,25 млрд тенге. Сельские опорные школы, перенимающие методики преподавания от НИШ, появятся в 17 регионах страны, и на оснащение каждой будет направлено по 250 млн тенге. Реализация проекта позволит сельским школьникам иметь доступ к качественному образованию в местности, в которой они проживают, а также консолидировать образовательные ресурсы.

12 сентября в презентации одной из таких школ приняли участие председатель правления общественного фонда "Қазақстан халқына" Болат Жамишев, главный исполнительный директор "Beeline Казахстан" Евгений Настрадин, председатель правления АОО "НИШ" Куляш Шамшидинова, учредитель Фонда устойчивого развития образования, глава холдинга Aitas Серик Толукпаев, заместитель акима Акмолинской области Ельдос Рамазанов и представители СМИ.

В школе обновлены 39 кабинетов и помещений, закуплены комплекты мебели и оборудования, технические средства обучения, инструменты и принадлежности, демонстрационные пособия, декоративно-художественные изделия, печатные пособия. Среди нововведений - видеостена и инфокиоск, арт-студия, телестудия для записи онлайн-уроков и мастер-классов, мастерские. Уже сейчас занятия проводятся с использованием интерактивных панелей, новых приборов и демонстрационных материалов. Также в школе есть мини-центр специально для детей дошкольного возраста.

16 сентября фонд "Қазақстан халқына" проведет итоговое заседание І конференции национальной благотворительности. В рамках данной конференции мы провели 43 zoom-конференции с участием 1173 представителей НПО. Во всех регионах организовали 20 круглых столов, где приняли участие 3000 участников. Мы обсуждали концепцию, проспект программ фонда и предложения гражданского общества. Одним из важнейших направлений, звучавших на круглых столах, было пожелание развивать сельское образование. Когда говорят о необходимости поддержки сельского образования, то прежде всего надо поднимать опорные школы. Об этом говорится и в законе "Об образовании". Эти школы должны стать опорными, магнитом для близлежащих сельских школ. Почти половина людей живут в сельской местности. Поэтому сельские школьники должны иметь такие же возможности, как городские дети", - подчеркнул Болат Жамишев.

Отметим, что в прошлом году акиматом Акмолинской области в школе проведен капитальный ремонт на сумму 354 млн тенге.

Выражая благодарность за реализацию проекта на акмолинской земле, заместитель акима региона Елдос Рамазанов отметил важность комфортных условий для получения достойного образования.

Сегодня мы собрались по очень хорошему поводу - это реализация благотворительного образовательного проекта "Сельская школа", реализуемого общественным фондом "Қазақстан халқына". Мы рады, что из 17 сельских школ проект начинается с нашей области. Реализация проекта позволит школьникам села Катарколь иметь доступ к качественному образованию. Благодаря проекту школа, в которой обучаются 356 сельских ребят, получила замечательную возможность укрепления материально-технической базы", - рассказал Елдос Рамазанов.

Все нововведения одними из первых по достоинству оценили сами школьники. Всего в школе обучаются 365 детей и преподают 45 учителей.

Когда мы вернулись с летних каникул, то очень удивились, как преобразовалась наша школа. Везде современная мебель, новые принадлежности и пособия. Каждый кабинет особенный, а во время перемен есть отдельные секции для игр. Нам все очень нравится. Будем хорошо учиться", - поделилась ученица 6-го класса Томирис Киизбай.

Операционные расходы по проекту взял на себя партнер фонда "Қазақстан халқына" - Фонд устойчивого развития образования. Из выделенных 4,25 млрд тенге 2 млрд тенге направил "Beeline Kazakhstan". Генеральным партнером проекта также выступает АОО "НИШ" и все его структурные подразделения, оказывая бесплатную методологическую поддержку и повышение квалификации учителей. К слову, при обучении педагогов и оснащении кабинетов были использованы опыт и рекомендации НИШ.

Мы не только обеспечили необходимым оборудованием, но и, это самое важное, задействуем ресурсы НИШ, которая располагает передовым образовательным потенциалом в проекте по созданию и развитию опорных школ, без которых поднять сельское образование невозможно. Таким образом, будет трансферт наилучших педагогических практик и методик в сельские школы", - отметил глава фонда "Қазақстан халқына" Болат Жамишев.

Усилиями НИШ в октябре в школе начнется комплексное исследование всех аспектов учебно-воспитательной работы, будет создана аналитическая группа для улучшения деятельности учебного заведения.

С участием партнеров до конца текущего года завершится процесс модернизации еще 16 сельских опорных школ в других регионах в рамках благотворительного проекта фонда "Развитие потенциала опорных школ в сельской местности".

А 17 сентября в школе планируют организовать День открытых дверей, где родители, представители общественности и экспертного сообщества, а также преподаватели и учащиеся из близлежащих сел смогут ознакомиться с потенциалом опорной школы.