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Фонд "Қазақстан халқына" оснастил первую из 17 опорных школ в Акмолинской области

13.09.2022, 19:34 25376
Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 13 СЕНТЯБРЯ - Фонд "Қазақстан халқына" обеспечил необходимым материально-техническим оснащением среднюю школу имени Досова в селе Катарколь Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сельская школа стала первой из 17 опорных школ - участниц благотворительного проекта фонда "Развитие потенциала опорных школ в сельской местности", сообщает пресс-служба акимата Акмолинской области.
 
На оснащение 17 опорных школ фондом "Қазақстан халқына" выделено 4,25 млрд тенге. Сельские опорные школы, перенимающие методики преподавания от НИШ, появятся в 17 регионах страны, и на оснащение каждой будет направлено по 250 млн тенге. Реализация проекта позволит сельским школьникам иметь доступ к качественному образованию в местности, в которой они проживают, а также консолидировать образовательные ресурсы. 
 
12 сентября в презентации одной из таких школ приняли участие председатель правления общественного фонда "Қазақстан халқына" Болат Жамишев, главный исполнительный директор "Beeline Казахстан" Евгений Настрадин, председатель правления АОО "НИШ" Куляш Шамшидинова, учредитель Фонда устойчивого развития образования, глава холдинга Aitas Серик Толукпаев, заместитель акима Акмолинской области Ельдос Рамазанов и представители СМИ. 
 
В школе обновлены 39 кабинетов и помещений, закуплены комплекты мебели и оборудования, технические средства обучения, инструменты и принадлежности, демонстрационные пособия, декоративно-художественные изделия, печатные пособия. Среди нововведений - видеостена и инфокиоск, арт-студия, телестудия для записи онлайн-уроков и мастер-классов, мастерские. Уже сейчас занятия проводятся с использованием интерактивных панелей, новых приборов и демонстрационных материалов. Также в школе есть мини-центр специально для детей дошкольного возраста.
 

16 сентября фонд "Қазақстан халқына" проведет итоговое заседание І конференции национальной благотворительности. В рамках данной конференции мы провели 43 zoom-конференции с участием 1173 представителей НПО. Во всех регионах организовали 20 круглых столов, где приняли участие 3000 участников. Мы обсуждали концепцию, проспект программ фонда и предложения гражданского общества. Одним из важнейших направлений, звучавших на круглых столах, было пожелание развивать сельское образование. Когда говорят о необходимости поддержки сельского образования, то прежде всего надо поднимать опорные школы. Об этом говорится и в законе "Об образовании". Эти школы должны стать опорными, магнитом для близлежащих сельских школ. Почти половина людей живут в сельской местности. Поэтому сельские школьники должны иметь такие же возможности, как городские дети", - подчеркнул Болат Жамишев. 

 
Отметим, что в прошлом году акиматом Акмолинской области в школе проведен капитальный ремонт на сумму 354 млн тенге. 
 
Выражая благодарность за реализацию проекта на акмолинской земле, заместитель акима региона Елдос Рамазанов отметил важность комфортных условий для получения достойного образования.
 

Сегодня мы собрались по очень хорошему поводу - это реализация благотворительного образовательного проекта "Сельская школа", реализуемого общественным фондом "Қазақстан халқына". Мы рады, что из 17 сельских школ проект начинается с нашей области. Реализация проекта позволит школьникам села Катарколь иметь доступ к качественному образованию. Благодаря проекту школа, в которой обучаются 356 сельских ребят, получила замечательную возможность укрепления материально-технической базы", - рассказал Елдос Рамазанов. 

 
Все нововведения одними из первых по достоинству оценили сами школьники. Всего в школе обучаются 365 детей и преподают 45 учителей.
 

Когда мы вернулись с летних каникул, то очень удивились, как преобразовалась наша школа. Везде современная мебель, новые принадлежности и пособия. Каждый кабинет особенный, а во время перемен есть отдельные секции для игр. Нам все очень нравится. Будем хорошо учиться", - поделилась ученица 6-го класса Томирис Киизбай.

 
Операционные расходы по проекту взял на себя партнер фонда "Қазақстан халқына" - Фонд устойчивого развития образования. Из выделенных 4,25 млрд тенге 2 млрд тенге направил "Beeline Kazakhstan". Генеральным партнером проекта также выступает АОО "НИШ" и все его структурные подразделения, оказывая бесплатную методологическую поддержку и повышение квалификации учителей. К слову, при обучении педагогов и оснащении кабинетов были использованы опыт и рекомендации НИШ. 
 

Мы не только обеспечили необходимым оборудованием, но и, это самое важное, задействуем ресурсы НИШ, которая располагает передовым образовательным потенциалом в проекте по созданию и развитию опорных школ, без которых поднять сельское образование невозможно. Таким образом, будет трансферт наилучших педагогических практик и методик в сельские школы", - отметил глава фонда "Қазақстан халқына" Болат Жамишев. 

 
Усилиями НИШ в октябре в школе начнется комплексное исследование всех аспектов учебно-воспитательной работы, будет создана аналитическая группа для улучшения деятельности учебного заведения.
 
С участием партнеров до конца текущего года завершится процесс модернизации еще 16 сельских опорных школ в других регионах в рамках благотворительного проекта фонда "Развитие потенциала опорных школ в сельской местности".
 
А 17 сентября в школе планируют организовать День открытых дверей, где родители, представители общественности и экспертного сообщества, а также преподаватели и учащиеся из близлежащих сел смогут ознакомиться с потенциалом опорной школы.
 

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Штормовое предупреждение объявили в пятнадцати областях

14.09.2022, 21:18 3081
Штормовое предупреждение объявили в пятнадцати областях
НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Улытауской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Жетысуской, Актюбинской и Костанайской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 15 сентября на юге, севере, западе Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-западный, на юге, севере, западе области 15-20 метров в секунду. 
 
15 сентября на севере, юге Атырауской области ожидается гроза. Днем на юге области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на западный, на востоке и юге 15-20 метров в секунду. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Днем 15 сентября на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на западный, на севере, востоке области при грозе порывы 15-20 метров в секунду. 
 
15 сентября ночью в северной половине Карагандинской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 3 градуса. 
 
15 сентября в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, в центре области 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
15 сентября ночью на севере и востоке Улытауской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 1 градус.
 
15 сентября ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на юго-востоке области ожидаются заморозки 2 градуса.
 
15 сентября на севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, на севере, западе, в горных районах области 15-20 метров в секунду, днем на горных перевалах порывы 25 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
15 сентября ночью на севере Абайской области ожидается туман, на поверхности почвы заморозки 3 градуса. Ветер северо-западный, северный, ночью на западе, в центре, днем на большей части области 15-20 метров в секунду. 
 
15 сентября ночью на большей части Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки, на северо-востоке, востоке области сильные, днем на северо-востоке, востоке области осадки (дождь, мокрый снег). На северо-востоке, востоке области туман. Ночью на севере, востоке области на поверхности почвы заморозки 3 градуса. Ветер северо-западный, на севере, западе, юге области 15-20 метров в секунду. 
 
15 сентября на севере Акмолинской области ночью и утром ожидается туман. Ночью на северо-востоке области ожидаются заморозки 2 градуса.
 
В Нур-Султане 15 сентября ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.
 
15 сентября ночью на западе, юге Павлодарской области ожидаются заморозки 3 градуса. 
 
15 сентября на севере, востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду. 
 
15 сентября на западе, севере, в центре Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
15 сентября ночью и утром на севере Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, севере области 15-20 метров в секунду. Ночью на северо-востоке области на поверхности почвы заморозки 2 градуса.
 

Ержан Муканов назначен председателем правления Казатомпрома

14.09.2022, 16:15 6606
Ержан Муканов назначен председателем правления Казатомпрома
Фото: kazatomprom.kz
НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Решением совета директоров национальной атомной компании "Казатомпром" Ержан Муканов назначен председателем правления компании, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С учетом большого опыта господина Муканова в атомной отрасли, включая его роль в качестве исполняющего обязанности председателя правления с июля и главного директора по производству компании с марта 2022 года, он сможет привнести значительную экспертизу на новой должности", - сообщили в пресс-службе Казатомпрома. 

 
Ержан Муканов родился в 1977 году. 
 
В 1999 году окончил КазНТУ имени Сатпаева по специальности "Металлургия цветных металлов", в 2003 году - аспирантуру при РГКП "Институт металлургии и обогащения" по специальности "Металлургия черных, цветных и редких металлов" и в 2009 году - Парижскую горную школу (I’Ecоle Nationale Superieure des Mines de Paris) по специальности "Экономическая оценка горных проектов". 
 
В 2021 году окончил программу "Executive MBA - Стратегическое управление и лидерство" Алматы менеджмент-университета и Санкт-Петербургского государственного университета. 
 
Трудовую деятельность начал в 1999 году инженером лаборатории спецметодов обогащения и гидрометаллургии в институте металлургии и обогащения Академии наук РК. 
 
В период с 2004 по 2006 год работал инженером-технологом в АО "Алматинский завод тяжелого машиностроения". 
 
Работу в системе АО "НАК "Казатомпром" начал в июне 2006 года в должности инженера-технолога ТОО "СП "КАТКО". 
 
С 2012 по 2014 работал координатором по производственному развитию в AREVA Mines. После в разные годы занимал руководящие должности в дочерних и зависимых организациях АО "НАК "Казатомпром": ТОО "СП "КАТКО", ТОО "Казатомпром-SaUran", ТОО "Каратау", ТОО "Семизбай - U". 
 
В марте 2022 года назначен на должность главного директора по производству АО "НАК "Казатомпром". 
 

Ушел из жизни главный редактор "Комсомольской правды"

14.09.2022, 15:20 8166
Ушел из жизни главный редактор "Комсомольской правды"
Фото: kp.ru
МОСКВА. 14 СЕНТЯБРЯ - Главный редактор известной российской газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин скончался в возрасте 68 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Владимир Сунгоркин - российский журналист, репортер и медиаменеджер. Являлся главным редактором газеты "Комсомольская правда" и по совместительству генеральным директором ЗАО "Комсомольская правда", - сообщаетcя на официальном сайте издания kp.ru. 

 
Профессиональной журналистикой Владимир Сунгоркин начал заниматься c 1976 года, а свою карьеру начинал в качестве собственного корреспондента "Комсомольской правды" в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, которая тогда являлась одним из приоритетных объектов внимания прессы СССР.
 

В декабре 2003 года Владимир Сунгоркин вошел в пятерку самых влиятельных медиаменеджеров России по версии журнала "Карьера", а также еженедельника "Новый взгляд", а через 15 лет он стал заслуженным журналистом Российской Федерации", - пишет сайт. 

 

В Павлодаре без разрешительных документов возводят 15-этажный ЖК

14.09.2022, 12:50 10606
В Павлодаре без разрешительных документов возводят 15-этажный ЖК
ПАВЛОДАР. 14 СЕНТЯБРЯ - В центре Павлодара забивают в землю бетонные сваи. По словам жильцов близлежащих домов, на стенах их жилищ появились трещины, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным телеканала "Хабар24", в паспорте объекта написано, что сносится здание бывшего торгового дома "Арай". Но когда сносят, сваи не забивают. Это уже другой вид работ, требующий разрешительных документов, которых нет.
 

4 июля текущего года данному юридическому лицу утвержден проект застройки постановлением акимата города Павлодара. 16 июля текущего года выдано разрешение на постутилизацию существующего объекта. В настоящее время разрешительные документы на объект строительства не выдавались. То есть АПЗ, согласование эскизного проекта. Без этих документов строить нельзя", - сказал заместитель руководителя отдела архитектуры и градостроительства Павлодара Жангельды Шолгунбаев.

 
Жители дома, которые ощущают удары в своих квартирах, написали коллективную жалобу. Компетентные органы скоро посетят стройплощадку. Но люди не верят, что найдется сила, которая остановит незаконную стройку. 
 
Сообщается, что в доме живет много пожилых людей и детей с особыми потребностями. К ним вовремя может не попасть скорая.
 
Застройщик перекрыл часть улицы Исиналиева, по которой раньше ездили неотложки. Здесь рядом расположена станция скорой помощи. Проезд напрямую теперь закрыт, и водителям приходится объезжать целый квартал, теряя драгоценные минуты. 

 
В управлении ГАСК есть уведомление застройщика о проведении контрольной забивки свай в целях динамических испытаний. Но для этого, говорят специалисты, не обязательно забивать несколько сотен свай. 
 

На сегодняшний день управлением направлено извещение в отношении застройщика ТОО "Капитал ПВ" о проведении внеплановой проверки. В случае выявления нарушений управлением будут предприняты меры в рамках законодательства Республики Казахстан", - пояснил главный специалист управления ГАСК Павлодарской области Дархан Омаров.

 
Проектировщики объекта утверждают, что получили результаты динамических испытаний. Застройщик приступил к укреплению грунта. 
 

Это подготовительные работы в рамках строительно-монтажных работ по будущему строительству объекта. Мы готовим документацию для прохождения разрешительных процедур", - рассказала руководитель проектной группы Наталья Сурина.

 
По ее словам, на стройплощадке уже забиты сваи почти на 80%. Хотя согласно СНиПАМ по организации строительного производства, как уверяют эксперты, забивка свай относится к строительно-монтажным работам и никак не к подготовительным. 

Карагандинцы выступили против точечной застройки.

Незаконно строящийся ЖК снесут в Наурызбайском районе Алматы.
 

Какая погода ожидается в Казахстане в среду

14.09.2022, 07:58 15481
Какая погода ожидается в Казахстане в среду
НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Большая территория Казахстана будет находиться под влиянием обширного холодного антициклона, ожидается погода преимущественно без осадков, в ночные часы - туманы и заморозки, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Западный, восточные регионы все еще будет под властью циклонической деятельности и атмосферных фронтов, с которыми пройдут дожди, на западе с грозами. На большей территории РК ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на юго-западе, юго-востоке порывы до 23-28 метров в секунду, днем на западе, юге с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей части Кызылординской, Туркестанской областей, на западе Атырауской области, на юго-востоке Западно-Казахстанской области, на большей части Жамбылской области, на юге, востоке Актюбинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, юге Улытауской области сохраняется высокая пожарная опасность.
 
Ночью на северо-западе Акмолинской области, на юго-западе Северо-Казахстанской области, на востоке Павлодарской области, на севере, востоке Карагандинской области сохраняются заморозки 2-3 градуса.
 
Ночью на севере Костанайской, Улытауской, Абайской областей, на востоке Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 1-3 градуса.
 
В Нур-Султане: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4, днем 15-17 тепла.
 
В Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9-11, днем 22-24 тепла.
 
В Шымкенте: небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-13, днем 28-30 тепла.
 

Более 15 тысяч человек уехали из Казахстана с начала года

13.09.2022, 18:17 27391
Более 15 тысяч человек уехали из Казахстана с начала года
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - Из Казахстана за семь месяцев текущего года уехало свыше 15 тысяч человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Такие данные приводятся в статистическом отчете Агентства по стратегическому планированию РК. 
 
По данным ведомства, в январе-июле 2022 года число прибывших в страну составило 8372 человека, число выбывших из страны - 15 547 человек, сальдо миграции составило минус 7175 человек.
 

Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 84,1%, выбывших - 84,6% от общего числа мигрантов. Численность мигрантов, переезжающих в пределах страны, уменьшилась на 1,8%", - сообщается в отчете.

 
По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в трех регионах страны: Алматы (20 860 человек), Нур-Султан (19 007 человек) и Шымкент (2140 человек).
 
Естественный прирост населения республики за январь-июль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 9% и составил 148,1 тысячи человек. Общий коэффициент естественного прироста на 1000 населения составил 12,99 человека. 
 
За семь месяцев в Казахстане родилось 227,9 тысячи человек, что на 11% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Число умерших за этот же период составило 79,8 тысячи человек, что на 14,5% меньше, чем в прошлом году. 

Ранее Бюро национальной статистики озвучило численность населения Казахстана с учетом переписи. 
 

МИОР утвердило правила рассмотрения заявлений по фактам кибербуллинга в отношении детей

13.09.2022, 16:14 30036
МИОР утвердило правила рассмотрения заявлений по фактам кибербуллинга в отношении детей
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - Министерство информации и общественного развития утвердило правила создания экспертной группы, которая будет рассматривать дела по кибербуллингу в отношении несовершеннолетних, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Приказом также утверждается порядок рассмотрения таких дел. 
 

Кибербуллингом ребенка являются систематические (два и более раза) действия унизительного характера, преследование и (или) запугивание, в том числе направленные на принуждение к совершению или отказу от совершения какого-либо действия, совершенные с использованием средств массовой информации и (или) сетей телекоммуникаций", - подчеркивается в документе.

 
Члены экспертной группы будут назначаться из числа представителей уполномоченного органа, а также детских правозащитников и представителей общественных организаций.
 

При осуществлении своей деятельности экспертная группа взаимодействует с государственными органами и организациями", - говорится в тексте приказа.

 
Отчеты о рассмотренных фактах кибербуллинга будут размещаться на сайте МИОР РК не реже одного раза в квартал.
 
Порядок работы экспертной группы:
 
  • При выявлении фактов кибербуллинга в отношении ребенка гражданин либо законный представитель ребенка в письменной форме или в форме электронного документа, удостоверенного посредством электронной цифровой подписи, обращаются в уполномоченный орган с заявлением о совершаемых фактах кибербуллинга в отношении ребенка с указанием наименования интернет-ресурса, в котором присутствуют факты кибербуллинга в отношении ребенка согласно приложению к настоящим правилам.
  • Заявление по фактам кибербуллинга в отношении ребенка рассматривается экспертной группой в течение трех рабочих дней с момента поступления.
  • По подтвержденным фактам кибербуллинга уполномоченный орган на основании решения экспертной группы незамедлительно направляет предписание собственнику и (или) законному представителю интернет-ресурса.
  • Собственник и (или) законный представитель интернет-ресурса в течение 24 часов после получения предписания уполномоченного органа принимает меры по удалению информации, признанной кибербуллингом в отношении ребенка.
  • По итогам рассмотрения заявления уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня его поступления предоставляет заявителю ответ на казахском языке или языке обращения.
 
В документе также подчеркивается, что экспертная группа может однократно продлить срок рассмотрения заявления на 15 календарных дней и сообщить об этом заявителю в течение двух рабочих дней с момента продления срока рассмотрения.

Заявителю также могут отказать в рассмотрении заявления, если в нем не указан интернет-ресурс, на котором совершаются или выявляются факты кибербуллинга в отношении ребенка.
 

В проект Конституционного закона внесли предложение о переименовании столицы в Астану

13.09.2022, 15:29 29581
В проект Конституционного закона внесли предложение о переименовании столицы в Астану
НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - В проект Конституционного закона внесли предложение о переименовании столицы в Астану, сообщил пресс-секретарь президента Республики Казахстан Руслан Желдибай, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Как известно, группа депутатов парламента предложила вернуть столице Казахстана прежнее название Астана. Президент проинформирован об этой инициативе депутатов, которые в свою очередь опирались на предложения, которые неоднократно высказывались в ходе встреч с населением, а также в многочисленных обращениях граждан в период референдума", - написал на странице в Сети Руслан Желдибай. 

 
По его словам, предложение парламентариев включено в проект Конституционного закона с согласия главы государства. 
 
При этом президент считает историческим фактом решающую роль Нурсултана Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы. 
 

Поэтому другие объекты, названные в честь Первого Президента, должны сохранить свои наименования", - добавил пресс-секретарь. 

 
Напомним, вернуть мегаполису прежнее название - Астана предложили члены депутатской группы "Жана Казакстан". 
 

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