Глава МИК РК прокомментировал требования в соцсетях об отставке министра Абылкасымовой

Абаев подчеркнул, что вместе с родителями погибших детей скорбит вся страна и что ответственность за все происходящее в стране несет "весь госаппарат". Однако, по его мнению, заполнившие соцсети сообщения с требованием отставки Абылкасымовой являются несправедливыми.
Нужно понимать, что этот ужасный инцидент складывается из множества факторов и далеко не все зависело от работы Минтруда", - указал глава МИК, охарактеризовав министра труда и соцзащиты как "большого профессионала, неравнодушного к вверенному ей участку работы".
Абаев выразил надежду, что казахстанцы от "травли" ответственных лиц перейдут к "конструктивной критике".
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства