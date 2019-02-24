Глава МИК РК прокомментировал требования в соцсетях об отставке министра Абылкасымовой

Астана. 7 февраля. Kazakhstan Today - Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев прокомментировал "травлю" в соцсетях своей коллеги - министра труда и социальной защиты Мадины Абылкасымовой после трагической гибели пяти детей в Астане, передает Kazakhstan Today.

Абаев подчеркнул, что вместе с родителями погибших детей скорбит вся страна и что ответственность за все происходящее в стране несет "весь госаппарат". Однако, по его мнению, заполнившие соцсети сообщения с требованием отставки Абылкасымовой являются несправедливыми.

Нужно понимать, что этот ужасный инцидент складывается из множества факторов и далеко не все зависело от работы Минтруда", - указал глава МИК, охарактеризовав министра труда и соцзащиты как "большого профессионала, неравнодушного к вверенному ей участку работы".

Абаев выразил надежду, что казахстанцы от "травли" ответственных лиц перейдут к "конструктивной критике".

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