Главу Верховного суда и Генпрокурора просят помочь разобраться в деле ребенка, найденного на одной из улиц Алматы

Алматы. 24 января. Kazakhstan Today - Общественный деятель, директор благотворительного фонда "Добровольное общество "Милосердие" Аружан Саин в соцсети Facebook обратилась к председателю Верховного суда РК Жакипу Асанову и Генеральному прокурору РК Кайрату Кожамжарову с просьбой помочь в установлении законности и справедливости решений по делу двухлетнего ребенка, которого нашли на Арбате, передает Kazakhstan Today.

"В ноябре 2016 года годовалый малыш был обнаружен раздетым на Арбате. Оформлен как подкидыш. Ввиду того что ребенка никто не искал, после истечения положенного срока, мальчика передали на патронатное воспитание в хорошую семью. Это был ребенок с целым букетом болезней, весь в шрамах, голодный и истощенный. Сейчас это жизнерадостный карапуз, весело смеющийся и души не чающий в своих приемных родителях", - сообщила Аружан Саин.

По ее информации, спустя полгода объявилась биологическая мать ребенка, которая сообщила, что потеряла его.

"Биологическая мать подает в суд, требуя возврата ребенка, и дает показания, а также, что выясняется в процессе рассмотрения дела, о том, что занимается проституцией, ВИЧ-инфицирована, уголовным судом признана особо опасной рецидивисткой, приговаривалась к принудительному лечению от наркотической зависимости! И суд принимает решение о возврате ей ребенка", - написала Аружан Саин.

Сообщается, что у данной женщины нет жилья. Есть еще один ребенок, который проживает с ней в Реабилитационном центре для наркоманов в Алматинской области, что подтверждается двумя актами обследования жилищных условий.

"По непонятным причинам ранее никто не поднимал вопрос о лишении ее родительских прав, а сейчас приемная семья подала в ювенальный суд Алматинской области иск о лишении биологической матери родительских прав. Насколько нам известно, аналогичный иск недавно подан опекой в Илийский районный суд Алматинской области", - отметила она.

Она сообщила, что приемные родители обратились в фонд с официальным письмом о помощи.

"Уважаемый Верховный суд, уважаемый Жакип Кажманович, просим Вас дать оценку действиям Алматинского ювенального суда и просим о пересмотре дела! Уважаемый генеральный прокурор, Кайрат Пернешович, в каждом процессе участвует представитель прокуратуры, просим Вас провести оценку соблюдения законности действий полиции и других государственных органов в отношении биологической матери, а также суда в процессе соблюдения прав ребенка!" - обратилась она.

Также Аружан Саин просит "обратить пристальное внимание на работу всех ювенальных судов Казахстана".

"В настоящий момент приемная семья подали апелляцию на решение Специализированного суда по делам несовершеннолетних - (Ювенального) суда Алматы, дата рассмотрения еще не назначена. Мы просим всех, от кого зависят судьбы детей, особенно в таких щепетильных вопросах, проявлять максимальную ответственность и помнить о том, что во главе угла должны стоять интересы ребенка, как и установлено действующим законодательством", - отметила она.

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