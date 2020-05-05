Карантин в Алматы никто не отменял: 27 блокпостов по периметру города продолжают работу

Алматы. 4 мая. Kazakhstan Today - Полиция Алматы разъяснила информацию о прекращении работы блокпостов внутри города , передает Kazakhstan Today.

Ранее сообщалось, что в связи с послаблением карантинного режима , а также возобновлением деятельности большого количества объектов, функционирование заградительных (фильтрационных) постов, дислоцированных в черте города, прекращено.

Но это не значит, что карантин отменен. Условия и правила остались прежними: гулять и ездить по городу без особой надобности нельзя. Передвижение разрешается только тем, кто был внесен в специальную базу Оперативного штаба, в том числе по объектам, возобновившим свою деятельность сегодня. В настоящее время максимальные силы полиции брошены на пешее патрулирование и направлены на обеспечение правопорядка в местах наибольшего скопления граждан (небольшие парки, скверы), с целью контроля за соблюдением граждан режима карантина. В результате каждого выявленного факта будет предметное разбирательство с принятием мер в соответствии с законодательством. Мы призываем жителей и гостей города неукоснительно соблюдать правила карантина и санитарно-эпидемиологические нормы. Все эти меры - гарантия безопасности вашего здоровья и жизни", - прокомментировал начальник департамента полиции города Алматы полковник полиции Канат Таймерденов.

В полиции подчеркнули, что 27 блокпостов по периметру Алматы работают в прежнем режиме.





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