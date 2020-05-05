Главный санврач: постепенно нужно возвращаться к нормальной жизни

Фото: inbusiness.kz

Нур-Султан. 4 мая. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова сегодня в ходе прямого эфира сообщила о постепенном ослаблении карантинных мер, передает корреспондент агенства.

По словам Есмагамбетовой, карантинные меры в РК дали результат. "В течение двух недель мы отмечаем стабильную эпидемиологическую ситуацию с приростом 7%. И я бы хотела поблагодарить каждого из казахстанцев за соблюдение мер, рекомендованных Минздравом, по социальной мобилизации, по нахождению дома, по соблюдению условий карантина. Это позволило нам стабилизировать эпидемиологическую ситуацию", - сказала она.

При этом санврач отметила, что текущая эпидемиологическая ситуация позволяет постепенно ослаблять введенные ранее ограничительные меры.

Меры карантина сегодня с учетом эпидемиологической ситуации должны постепенно ослабляться. Мы постепенно должны переходить к своей нормальной, спокойной жизни. Но при этом, конечно, смягчение карантинных мер будет иметь постепенный характер в зависимости от ситуации. Карантинные меры нам позволили избежать резких подъемов заболеваемости, снизить нагрузку на медицинскую систему", - подчеркнула Есмагамбетова.

Она отметила, что снятие ограничений будет проводиться постепенно. В первую очередь осуществляется запуск объектов, где не наблюдается длительных тесных контактов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства