Главный санврач: постепенно нужно возвращаться к нормальной жизни

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По словам Есмагамбетовой, карантинные меры в РК дали результат. "В течение двух недель мы отмечаем стабильную эпидемиологическую ситуацию с приростом 7%. И я бы хотела поблагодарить каждого из казахстанцев за соблюдение мер, рекомендованных Минздравом, по социальной мобилизации, по нахождению дома, по соблюдению условий карантина. Это позволило нам стабилизировать эпидемиологическую ситуацию", - сказала она.
При этом санврач отметила, что текущая эпидемиологическая ситуация позволяет постепенно ослаблять введенные ранее ограничительные меры.
Меры карантина сегодня с учетом эпидемиологической ситуации должны постепенно ослабляться. Мы постепенно должны переходить к своей нормальной, спокойной жизни. Но при этом, конечно, смягчение карантинных мер будет иметь постепенный характер в зависимости от ситуации. Карантинные меры нам позволили избежать резких подъемов заболеваемости, снизить нагрузку на медицинскую систему", - подчеркнула Есмагамбетова.
Она отметила, что снятие ограничений будет проводиться постепенно. В первую очередь осуществляется запуск объектов, где не наблюдается длительных тесных контактов.
Ранее президент Казахстана сообщил о том, что 11 мая режим ЧП будет завершен, если не произойдет новая массовая вспышка эпидемии. Вместе с тем с 4 мая в РК возобновляет работу ряд объектов.
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