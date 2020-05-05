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Полиция Алматы прекратила работу постов внутри города

04.05.2020, 17:10 10315
Полиция Алматы прекратила работу постов внутри города
Алматы. 4 мая. Kazakhstan Today - В связи с послаблением карантинного режима, а также возобновления деятельности большого количества объектов, функционирование заградительных (фильтрационных) постов, дислоцированных в черте города, прекращено, передает Kazakhstan Today.
 
По информации департамента полиции города, в настоящее время ресурсы патрульной полиции направлены на обеспечение правопорядка в местах наибольшего скопления граждан (небольшие парки, скверы) с целью контроля за соблюдением гражданами режима карантина. Также эти сотрудники задействованы в пешем патрулировании, пишет Polisia.kz
 
Вместе с тем департамент полиции Алматы напоминает о необходимости неукоснительно соблюдать правила карантина и санаторно-эпидемиологические нормы в целях личной безопасности.
 
Напомним, сегодня главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщила о постепенном ослаблении карантинных мер.
 

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