Полиция Алматы прекратила работу постов внутри города

"Это настолько умная болезнь! Раньше она спускалась только в лёгкие, а сейчас спускается в лёгкие, а потом - в любое слабое место. У тебя язва - она бьёт в желудок. Проблемы с кишечником - ударяет туда. И по принципу рака дожимает организм, чтобы выжать из него максимум".