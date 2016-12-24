Алматы. 24 декабря. Kazakhstan Today - Казахстанских девушек вербуют в виртуальный порнобизнес. Суть работы довольно странная: необходимо через веб-камеру выполнять различные просьбы мужчин за денежное вознаграждение. Для таких онлайн-встреч в Алматы открывают специальные студии, куда активно набирают "персонал". Этот бизнес, возможно, нелегально развернули иностранцы: ведь в Казахстане о таком раньше даже не слышали.

"Требуется модель: высокий заработок, гибкий график, комфортный офис в новостройке", - с этого объявления начались злоключения алматинки Айи. Приятное светское общение по веб-камере с иностранцами и заработок от 50 тысяч тенге в неделю - эти условия на собеседовании ей обещала некая Виктория. Но на деле одним общением не обошлось, передает Kazakhstan Today.

"Попросили поднять, получается, платье, показать там чулки, поиграть ножками, показать ноги, подвигаться на кровати, такой самый момент. Я у нее спросила: мне, что, раздеться, что ли, ну, поднять выше? Она говорит: нет, выше не поднимай, так как денег нет, не раздевайся. Как только будут деньги, тогда будешь раздеваться", - рассказала алматинка.

Флирт или эротический танец перед камерой - это самые безобидные просьбы. Клиенты из США и Европы порой требуют выполнять куда более извращенные прихоти.

"Она мне открывала сайты, показывала моделей, вот. В общем, там все от нормального до самых пошлостей. В общем, там они голые были", - свидетельствует Айя.

Офисом для этой "работы" служит жилая трехкомнатная квартира в новостройке. Гостиная и две спальни оборудованы веб-камерой, монитором и клавиатурой - для виртуального общения. Светильником и кроватью - для романтического антуража. Айя признается: только на второй день заподозрила, что, возможно, стала наложницей виртуальной порноиндустрии. Девушка потребовала документы и название фирмы. Ни того, ни другого работодатель предоставить не смог. Руководитель вебкам-студии признался, что бизнесом в Казахстане занимается нелегально.

Вебкам-студия и вебкам-модели - главные составляющие вебкам-бизнеса. Данный заработок популярен в США, Европе, Японии, России и на Украине. По словам алматинских вебкам-моделей, местные девушки (с восточной внешностью) пользуются успехом среди виртуальных клиентов из-за границы.

На канале КТК провели эксперимент: нашли в интернете предложения для начинающих моделей. Главное условие озвучили сразу: иметь восточную внешность и владеть английским.

Собеседование прошло в жилой квартире. Женщина назвалась Еленой. Говорит, приехала из России, представляет американскую фирму и в Алматы ищет моделей для рекламы нижнего белья, которое покупают в США, Канаде и Западной Европе. Гостья из России предупредила: трудовой договор она не предоставит, название организации не озвучит.

Описанная схема, словно под копирку, повторяет установки вебкам-бизнеса. Возможно, им нелегально промышляют в Алматы уже несколько иностранных граждан, сообщает канал.

"Возможно, действует группа мошенников, устойчивая группа, которая обманным путем завлекает женщин в тот или иной бизнес под предлогом одних обстоятельств, на самом деле реализует другие", - прокомментировала официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

В законодательстве такого понятия как "вебкам-бизнес" нет. Поэтому сказать, какое наказание могут понести его устроители, нельзя. Но девушкам, которых приглашают заниматься каким-то странным и сомнительным делом перед камерой, следует быть настороже.

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