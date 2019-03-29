Казахстанских таксистов обяжут выдавать чеки

Астана. 19 декабря. Kazakhstan Today - Казахстанских таксистов обяжут установить в автомобилях кассовые аппараты и выдавать пассажирам чеки, передает Kazakhstan Today.





Выдавать фискальные чеки пассажирам таксисты должны будут начать с 1 апреля 2019 года. Это подразумевает документ об изменениях и дополнениях в приказ министра финансов РК № 206 "Об утверждении видов деятельности, при осуществлении которых на территории Республики Казахстан налогоплательщики применяют контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и (или) передачи данных при денежных расчётах", который опубликовали официально накануне праздников, пишет портал kolesa.kz





Ранее данное требование прописали в Правилах перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, отметив в пункте 342, что "такси оснащается исправным таксометром или контрольно-кассовой машиной". Однако оговорка "или" дозволяла таксистам пользоваться только таксометром, а также заменяющим его приложением на смартфоне, через которое водители получали заказы, рассчитывался тариф и производилась оплата. С 1 апреля применение кассовых аппаратов станет обязательным.





Напомним, в сентябре 2018 года чиновники решили причислить к официальным и обязать проходить медосмотр водителей "Яндекс.Такси", Uber, InDriver и т. д. Но изменения в законодательства по этому поводу пока так и не приняты.





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