КПП на границе Казахстана и Кыргызстана работают в штатном режиме

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Пункты пропуска "Ак-Жол-автодорожный", "Чалдыбар-автодорожный", "Чон-Капка-автодорожный", "Кен-Булун - автодорожный" и "Токмок-автодорожный" по состоянию на 17.00 17 января 2022 года начали осуществлять пропуск граждан Кыргызской Республики, иностранных граждан и лиц без гражданства как в Кыргызстан - беспрепятственно, так и в Казахстан, но с ограничениями, определенными казахстанской стороной", - говорится в сообщении Погрансулжбы КР.
Так, через пункт пропуска "Ак-Тилек-автодорожный" временно ограничен въезд в Казахстан граждан Кыргызской Республики и иностранных граждан.
Пункт пропуска "Каркыра-автодорожный" (КР) работает только на прием граждан Республики Казахстан, находящихся в Кыргызстане.
Грузовые транспортные средства пересекают границу через три пункта пропуска - "Ак-Тилек - автодорожный" (КР), "Чалдыбар-автодорожный" (КР) и "Чон-Капка-автодорожный" (КР) беспрепятственно с учетом ограничений по COVID-19. При этом через пункт пропуска "Кен-Булун-автодорожный" выехать из Кыргызстана в Казахстан могут только порожние грузовые автотранспортные средства", - уточнили в ведомстве.
В погранслужбе добавили, что по состоянию на 17.00 17 января 2022 года обстановка в пунктах пропуска через кыргызско-казахстанскую госграницу стабильная. Скоплений людей и транспортных средств на КПП не зафиксировано.