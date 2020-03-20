Монополистам рекомендовали не прекращать подачу комуслуг потребителям из-за долгов

Нур-Султан. 19 марта. Kazakhstan Today - Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК рекомендовал поставщикам коммунальных услуг не прекращать подачу своих услуг потребителям за долги на период действия чрезвычайного положения, передает Kazakhstan Today.

Центральный аппарат Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК дал поручение своим территориальным подразделениям рекомендовать субъектам естественных монополий и общественно значимых рынков не производить прекращение предоставления регулируемых услуг в сфере ЖКХ потребителям за образовавшиеся задолженности на период действия чрезвычайного положения", - сообщили в пресс-службе Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

Как отметили в ведомстве, данные меры приняты в целях обеспечения безопасности населения Республики Казахстан в период чрезвычайного положения в стране из-за распространения коронавируса.





Напомним, в связи с распространением коронавируса с 16 марта в Казахстане введен режим чрезвычайного положения









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