Нур-Султан. 25 июня. Kazakhstan Today - В четверг, 25 июня, на большей части Казахстана ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Южная часть территории Казахстана будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, в связи с чем ожидается погода без осадков, лишь северная часть республики под влиянием северного циклона, и связанные с ним атмосферные фронты вызовут дожди, грозы, возможен град. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на севере - шквал", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Атырауской области ожидается усиление ветра ночью местами, днем на большей части до 15-20 метров в секунду.

Местами в Актюбинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, днем в Мангистауской, Западно-Казахстанкой, Северо-Казахстанкой, Павлодарской областях ожидается усиление ветра до15-20 метров в секунду, днем местами в Акмолинской области - шквал, в Западно-Казахстанской, днем в Восточно-Казахстанской областях - град.

В Костанайской области местами ожидаются град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской области ночью на юго-востоке ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской, Кызылординской областях, на большей части Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей, на юго-востоке Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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