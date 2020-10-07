Нур-Султан. 6 октября. Kazakhstan Today - 6 октября 2020 года на большей части Казахстана ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

На большую часть РК будет оказывать влияние антициклон, лишь северные, восточные и юго-восточные регионы будут под влиянием пониженного давления, в связи с чем пройдут осадки (дождь, снег), днем на юго-востоке республики пройдет дождь. На остальной территории ожидается погода без осадков. Местами по РК ожидается туман, усиление ветра, на востоке и в центре - гололед, низовая метель, на юге - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Павлодарской областях, ночью и утром в Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Карагандинской области порывы 23-28 метров в секунду.

В Кызылординской, Мангистауской областях, утром и днем в Алматинской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях ночью местами ожидаются заморозки, 1-3 градуса.

На большей части Туркестанской, Кызылординской областей, местами в Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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