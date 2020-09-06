На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 5 сентября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 5 сентября 2020 года ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

На большую часть территории РК оказывает влияние северо-западный антициклон, в связи с чем ожидается преимущественно погода без осадков, лишь на севере, востоке и юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами ожидаются дожди с грозами. Местами по республике сохраняются туман, усиление ветра, на юге пыльная буря, на юго-востоке шквал, возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области местами ожидаются туман, днем шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град.

В Туркестанской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской областях, утром и днем в Кызылординской области, днем в Актюбинской области местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской области местами пыльная буря, ночью в Восточно-Казахстанской области местами туман.

В Акмолинской, Павлодарской областях местами ожидается туман.

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской областях, на севере Карагандинской области ночью местами ожидаются заморозки 1-3 градуса.

На большей части Атырауской, Кызылординской областей, на востоке Туркестанской области, на юге Западно-Казахстанской области, на юго-западе Карагандинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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