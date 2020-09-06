Система Orphus

На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков

05.09.2020, 08:56 6994
Нур-Султан. 5 сентября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 5 сентября 2020 года ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.
 

На большую часть территории РК оказывает влияние северо-западный антициклон, в связи с чем ожидается преимущественно погода без осадков, лишь на севере, востоке и юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами ожидаются дожди с грозами. Местами по республике сохраняются туман, усиление ветра, на юге пыльная буря, на юго-востоке шквал, возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Жамбылской области местами ожидаются туман, днем шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град. 
 
В Туркестанской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской областях, утром и днем в Кызылординской области, днем в Актюбинской области местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской области местами пыльная буря, ночью в Восточно-Казахстанской области местами туман. 
 
В Акмолинской, Павлодарской областях местами ожидается туман.
 
В Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской областях, на севере Карагандинской области ночью местами ожидаются заморозки 1-3 градуса.
 
На большей части Атырауской, Кызылординской областей, на востоке Туркестанской области, на юге Западно-Казахстанской области, на юго-западе Карагандинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая