На большей части территории Казахстана ожидаются дожди с грозами

Алматы. 13 июня. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 13 июня ожидаются дожди с грозами, передает Kazakhstan Today.

На большей части территории Казахстана по-прежнему с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, лишь на юге и западе РК погода без осадков. Местами ожидается усиление ветра, на севере ветер шквалистый, возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях днем ожидается местами шквал, град, в Северо-Казахстанской, днем в Акмолинской областях усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области ожидается местами шквал, град, ночью местами, днем ветер 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской областях, на юге Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской Карагандинской областей сохраняется сильная жара.

В Кызылординской, Атырауской областях, на большей части Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Актюбинской, Жамбылской, Туркестанской областей, на северо-западе Алматинской, на юге Восточно-Казахстанской областей, в Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства