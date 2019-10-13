На большей части территории Казахстана ожидаются осадки

Нур-Султан. 12 октября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 12 октября 2019 года ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

"Со смещением северо-западного циклона в юго-восточном направлении на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды: местами пройдут дожди с грозами, на севере и в центре ночью осадки (дождь, мокрый снег). На юге и северо-востоке ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, возможен град, ночью на юге заморозки", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областях ночью местами ожидаются заморозки 1-3 градуса, в Туркестанской, днем в Кызылординской областях усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Жамбылской области туман.

В Алматинской области местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью – туман.

В Атырауской области местами ожидаются туман, днем возможен град.

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается туман, ночью в Акмолинской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, туман.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, ночью и утром гроза.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На большей части Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, на западе и юго-востоке Карагандинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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