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На большей части территории Казахстана в среду сохранится неустойчивая погода с дождями

12.06.2019, 08:31 5509
Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана в среду сохранится неустойчивая погода с дождями, передает Kazakhstan Today.
 

Неустойчивая погода с дождями и грозами сохраняется на большей части Казахстана, на западе республики - погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, шквал, возможен град", - сообщает "Казгидромет". 

 
По прогнозу сегодня в Алматинской, Жамбылской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра до 15-23 метров в секунду, возможен град. В Акмолинской области местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем местами - шквал, возможен град. 
 
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, днем местами шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Восточно-Казахстанской области, днем в Туркестанской, Костанайской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Карагандинской области утром местами туман.
 
Кроме того, в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

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