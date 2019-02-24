На большей части территории Казахстана в воскресенье ожидается неустойчивый характер погоды

Алматы. 10 февраля. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 10 февраля 2019 года ожидается неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.

"С прохождением фронтальных разделов по республике ожидается неустойчивый характер погоды, местами на северо-западе, севере, центре и юге пройдут осадки. Местами по республике сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Алматинской области, в районе Жаланашколя, ожидается усиление ветра до 20-25 метров в секунду, ночью местами туман.

В Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидается туман, днем ветер 15-20 метров в секунду, в Жамбылской, Кызылординской областях - гололед.

В Акмолинской, Карагандинской областях местами ожидается метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду.

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, ветер 15-20 метров в секунду, в Костанайской, Северо-Казахстанской областях метель.

В Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Западно-Казахстанской гололед.

Кроме того, в ряде областей в связи с погодными условиями было объявлено штормовое предупреждение.

В связи с прогнозом в период с 9 по 12 февраля повышения температурного фона в Алматинской области и прилегающих территориях Алматы, Жамбылской, Туркестанской областях в период с 9 по 13 февраля возможны таяние снега и формирование талого стока, ослабление ледовых явлений, подъемы уровней воды", - проинформировали синоптики.

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