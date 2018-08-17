На День Конституции казахстанцы отдохнут четыре дня

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На День Конституции казахстанцы отдохнут четыре дня17.08.2018
  • Фото: Караван
Общество  13:54

Алматы. 17 августа. Kazakhstan Today - В связи с празднованием Дня Конституции казахстанцы отдохнут четыре дня - 30, 31 августа и 1, 2 сентября, передает Kazakhstan Today.


Напомним, 30 августа отмечается День Конституции. День Конституции РК является государственным праздником. В этом году он выпадает на четверг. Постановлением правительства был перенесен выходной день с субботы 25 августа на пятницу 31 августа. Таким образом, суббота 25 августа будет рабочим днем, а на День Конституции казахстанцы отдохнут 30, 31 августа и 1, 2 сентября.

Конституция Республики Казахстан была принята на всенародном референдуме 30 августа 1995 года.

Кроме того, на следующей неделе 21 августа будет выходным днем в связи с празднованием Курбан-айта. Курбан айт - это мусульманский праздник жертвоприношения, который отмечается на 70-й день после окончания поста Ораза.
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