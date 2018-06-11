Астана. 11 июня. Kazakhstan Today - На День столицы казахстанцы отдохнут три дня, передает Kazakhstan Today.

В этом году День столицы - 6 июля - приходится на пятницу, следовательно, казахстанцы будут отдыхать три дня - 6, 7 и 8 июля при пятидневной рабочей неделе.

Столице Казахстана Астане 6 июля исполнится 20 лет. В Астане в этот день пройдет ряд праздничных мероприятий.

До переименования в Астану город имел несколько названий. С 1830 по 1961 год он назывался Акмолинском, с 1961 по 1992 - Целиноградом, с 1992 по 1998 - Акмолой.

День столицы в Астане отмечают с момента приобретения городом столичного статуса в 1998 году. До 2008 года праздник отмечался на городском уровне 10 июня, в 2008 году были приняты поправки в закон "О праздниках в Республике Казахстан", согласно которым предусматривалось установить новый государственный праздник - "День столицы 6 июля" в связи с тем, что 6 июля 1994 года было принято постановление Верховного Совета Казахстана о переносе столицы из Алматы в Акмолу (Астана).

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