Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
11 июня 2018
  • 22
  • :
  • 23
Новости регионов
21º Облачно
днем 29º    ночью 21º
17:00
.
Aнонс

На День столицы казахстанцы отдохнут три дня11.06.2018
Общество  18:29

Астана. 11 июня. Kazakhstan Today - На День столицы казахстанцы отдохнут три дня, передает Kazakhstan Today.

В этом году День столицы - 6 июля - приходится на пятницу, следовательно, казахстанцы будут отдыхать три дня - 6, 7 и 8 июля при пятидневной рабочей неделе.

Столице Казахстана Астане 6 июля исполнится 20 лет. В Астане в этот день пройдет ряд праздничных мероприятий.

До переименования в Астану город имел несколько названий. С 1830 по 1961 год он назывался Акмолинском, с 1961 по 1992 - Целиноградом, с 1992 по 1998 - Акмолой.

День столицы в Астане отмечают с момента приобретения городом столичного статуса в 1998 году. До 2008 года праздник отмечался на городском уровне 10 июня, в 2008 году были приняты поправки в закон "О праздниках в Республике Казахстан", согласно которым предусматривалось установить новый государственный праздник - "День столицы 6 июля" в связи с тем, что 6 июля 1994 года было принято постановление Верховного Совета Казахстана о переносе столицы из Алматы в Акмолу (Астана).
Просмотров: 3165
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
11.06.2018   18:29
На День столицы казахстанцы отдохнут три дня
11.06.2018   17:52
Минздрав рекомендует мусульманам в случае недомогания встретить ночь предопределения - "Кадір туні" дома
11.06.2018   17:41
В Астане арестован вице-президент компании "Кедентранссервис"
11.06.2018   17:31
Фото: Pavlodarnews.kz
В Алматинской области начались подготовительные работы к купальному сезону
11.06.2018   17:05
О грозах, граде и сильном ветре предупредили жителей Костанайской и Южно-Казахстанской областей
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today