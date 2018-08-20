Назначен новый аким Усть-Каменогорска

Усть-Каменогорск. 20 августа. Kazakhstan Today - Новым акимом Усть-Каменогорска стал Жаксылык Омар, передает Kazakhstan Today.

Сегодня во время актива аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов объявил, что главой областного центра стал Жаксылык Омар, сообщает портал YK-news.kz.

37-летний Жаксылык Омар родился в селе Учарал Талды-Курганской области. В 2009-2010 годах работал помощником акима ВКО. В последующие два года - заместителем руководителя и начальником управления внутренней политики ВКО. В 2011-2013 годах Омар трудился в должности руководителя управления культуры ВКО. В 2013-2016 годах - заместитель акима ВКО. Последняя должность - заместитель акима Алматинской области.

Напомним, ранее аким ВКО Даниал Ахметов во время расширенного заседания в областном акимате заявил, что аким Усть-Каменогорска Куат Тумабаев не имеет морального права работать градоначальником.

"Я считаю, что Куат Тумабаев не имеет морального права занимать такую высокую должность. Я предложил написать ему заявление об уходе по собственному желанию", - сказал глава региона, пишет портал.

После этого заявления Тумабаев подал в отставку.

Как сообщалось ранее, 15 апреля в Риддере произошло смертельное ДТП. В 21.00 на улице Айдарханова BMW Х5 сбил пешехода - Евгения Смольникова, который шел по обочине с девушкой. От удара парень отлетел в овраг и скончался на месте. Виновник трагедии - на тот момент заместитель акима Риддера Бауржан Курманбаев, а также аким Усть-Каменогорска Куат Тумабаев, который тоже находился в машине, выскочили из иномарки и спустились в овраг. Потом, как следует из судебных документов, Тумабаев поднялся наверх, на дорогу, и уехал на BMW Х5.

"Как позже чиновник пояснил в суде, он поехал за помощью, но его остановили сотрудники полиции, в автомобиле которых он и вернулся на место происшествия. Потом у него разболелась голова, чиновник остановил такси и уехал домой", - сообщает портал.

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