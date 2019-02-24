Назначен руководитель управления финансов ВКО

Усть-Каменогорск. 11 февраля. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области назначен новый руководитель управления финансов, передает Kazakhstan Today.

По распоряжению акима ВКО Даниала Ахметова, на должность назначен Кайрат Ерембесов, ранее занимавший должность заместителя акима Семея, сообщили в пресс-службе акимата ВКО.

Кайрат Ерембесов с 2006 по 2008 работал начальником отдела инвестиций и строительства департамента экономики и бюджетного планирования ВКО. С мая 2009 года был заместителем начальника управления экономики и бюджетного планирования области. С августа 2010 года занимал должность начальника управления региональной политики департамента региональной политики и межбюджетных отношений Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан в Астане. В декабре 2010 года возглавил аппарат акима района Алтай ВКО. С 2011 по 2015 годы был заместителем акима района Алтай Восточно-Казахстанской области. С июля 2015 года был помощником акима Семея, с октября 2015 года - заместителем акима Семея.

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