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Назначен руководитель управления финансов ВКО

11.02.2019, 16:29 11638
Усть-Каменогорск. 11 февраля. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области назначен новый руководитель управления финансов, передает Kazakhstan Today.
 
По распоряжению акима ВКО Даниала Ахметова, на должность назначен Кайрат Ерембесов, ранее занимавший должность заместителя акима Семея, сообщили в пресс-службе акимата ВКО. 
 
Кайрат Ерембесов с 2006 по 2008 работал начальником отдела инвестиций и строительства департамента экономики и бюджетного планирования ВКО. С мая 2009 года был заместителем начальника управления экономики и бюджетного планирования области. С августа 2010 года занимал должность начальника управления региональной политики департамента региональной политики и межбюджетных отношений Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан в Астане. В декабре 2010 года возглавил аппарат акима района Алтай ВКО. С 2011 по 2015 годы был заместителем акима района Алтай Восточно-Казахстанской области. С июля 2015 года был помощником акима Семея, с октября 2015 года - заместителем акима Семея. 
 

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