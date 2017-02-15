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Назначен заместитель акима Жамбылской области15.02.2017
Общество  12:53

Тараз. 15 февраля. Kazakhstan Today - Распоряжением акима Жамбылской области от 15 февраля 2017 года Абдраимов Галимжан Райылович назначен заместителем акима Жамбылской области, сообщили в пресс-службе областного акимата.


До назначения Абдраимов занимал должность заместителя акима Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

За время трудовой деятельности Галимжан Абдраимов работал на разных должностях. В том числе, директором Алматинского городского центра лицензирования архитектурно-градостроительной деятельности, начальником территориального управления архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматинской области, заместителем директора департамента индустрии, торговли и поддержки малого бизнеса по городу Астане, начальником управления государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области, директором департамента в Агентстве РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, заместителем председателя комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК, руководителем аппарата акима Алматинской области.
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