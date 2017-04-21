Костанай. 20 апреля. Kazakhstan Today - Жительницу Костаная ограничили в родительских правах после того, как она забыла в такси пятилетнюю дочь, сообщила прокурор отдела Костанайской прокуратуры Жанна Ибраева.

Позже ограничение в родительских правах было отменено специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Костанайской области, передает Kazakhstan Today.

"Эта история началась в декабре 2015 года. Женщина была ограничена в родительских правах в отношении 5-летней дочери. Основанием послужило то, что в 2015 году мать оставила своего ребёнка в такси, будучи в состоянии алкогольного опьянения. В органы внутренних дел города Костаная сама не обращалась, не работала, жилищно-бытовые условия были неудовлетворительные. После суда мать полностью изменила свой образ жизни, устроилась на работу техничкой, бросила злоупотреблять спиртным, улучшила жилищные условия для проживания дочери, все необходимое для ребенка имеется. В суде мать попросила дать шанс. Впредь обязалась добросовестно выполнять родительские обязанности в отношении своей дочери, так как она любит и скучает без неё. За все время нахождения дочери в деревне семейного типа "Жануя", мать с бабушкой мечтали забрать домой дочь, еженедельно навещали в определённые дни, истица выплатила алименты в размере 204 000 тенге", - рассказала Жанна Ибраева порталу "Алау"

При таких обстоятельствах прокуратура в интересах несовершеннолетнего ребёнка дала заключение об удовлетворении исковых требований в полном объёме. Девочку вернули матери.

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