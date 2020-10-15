Нур-Султан и Алматинская область лидируют по числу нарушений карантинного режима

Нур-Султан. 14 октября. Kazakhstan Today - Город Нур-Султан и Алматинская область являются лидерами по нарушению карантинного режима в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время 873 мобильными мониторинговыми группами при акиматах продолжаются рейдовые проверки соблюдения карантинных мер. С момента послабления режима карантина, с 18 сентября по 12 октября текущего года, охвачены проверкой 26 013 объектов, нарушения выявлены в 3 302 объектах. За последние три недели чаще выявляются нарушения в Нур-Султане, где в 37% проверенных объектов функционировали с нарушениями требований санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мер и режима карантина, в Алматинской области этот показатель составил 35%", - сообщил на брифинге в СЦК вице-министр, главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов.

Он отметил, что основными выявленными нарушениями являются нарушение масочного режима, социального дистанцирования, функционирование объектов, деятельность которых запрещена в период карантина, отсутствие перчаток и антисептиков, проведение мероприятий с массовым скоплением людей.

За указанный период по статье 425 КоАП привлечены к административному штрафу 1566 лиц. Больше всего административных штрафов в Туркестанской области - 431, в Нур-Султане - 105 и в Шымкенте - 106.

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