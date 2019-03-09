Объезд пробок через дворы является нарушением ПДД - МВД

Астана. 29 октября. Kazakhstan Today - Объезд пробок через дворы является нарушением Правил дорожного движения. Об этом водителям напомнили в Комитете административной полиции МВД РК, передает Kazakhstan Today.





С разъяснениями о том, что означает сквозное движение, к автомобилистам обратилась пресс-секретарь Комитета адмполиции Ирина Лукьянина-Костерева, отметив, что по этому поводу возник спор в одной из автомобильных групп в соцсети.





Как известно, ПДД запрещает сквозное движение в жилых зонах, а равно и в дворовых территориях. Этим правилом часто пренебрегают водители, которые объезжают пробки через дворы. Под запрещением сквозного движения подразумевается недопустимость использования указанной территории для проезда к объектам, находящимся вне этой зоны, если к ним есть другие пути подъезда", - написала пресс-секретарь на своей странице в Facebook .





Она также отметила, что сквозным считается движение, когда въезд и выезд осуществлены через разные точки доступа. Если водитель не имел промежуточных пунктов назначения, например, не было посадки или высадки пассажиров, погрузки или разгрузки груза, похода в магазин и т.п.





Таким образом, если вы проехали дворовую территорию буквально "сквозь", не совершая остановку, это и будет нарушением пункта 17.2.1 ПДД РК", - проинформировала Лукьянина-Костерева.









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