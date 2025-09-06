Около тысячи правонарушений выявили при проверке одного из алматинских ЖК
Алматы. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Около тысячи правонарушений выявили при проверке в жилом комплексе "Манхэттан" в Алматы, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В частности, проверка позволила выявить порядка 1000 нарушений, среди которых:
- 120 фактов нарушения миграционного законодательства;
- 98 случаев нарушения общественного порядка;
- 114 фактов незаконной аренды;
- 22 квартиры, использовавшиеся для оказания интимных услуг;
- 567 нарушений правил дорожного движения;
- 7 случаев незаконной реализации алкогольной продукции.
В ходе работы сформирована база данных по каждой квартире, включающая анкетные сведения о собственниках, место их работы, контактные данные, наличие зарегистрированного оружия, факты привлечения к ответственности за различные правонарушения, а также информацию о сдаче жилья в аренду", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в городе Алматы с начала 2025 года снесли 33 незаконных строительных объекта.
Отметим, что жители Алматы регулярно требовали от экс-акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обращали внимание на то, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.