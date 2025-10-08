Опрос КТ: 85% респондентов считают, что государство должно сдерживать рост тарифов на ЖКХ

При этом лишь 4% считают, повышение тарифов необходимо для экономики

Фото: depositphotos.com

Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов считают, что государство должно сдерживать рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, передает корреспондент агентства.





На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20-30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?"





85% участников опроса ответили: "Да, тарифы нужно снижать", 4% выбрали ответ: "Нет, повышение тарифов необходимо для экономики", 8% ответили: "Пусть растут постепенно" и 3% - "Мне все равно".





Напомним, в августе о росте тарифов на услуги ЖКХ в рамках реализации Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов сообщил глава Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Тимур Косымбаев на брифинге в правительстве.





В целом планы на следующий год - это рост тарифов в пределах 20-30%", - пояснил глава КРЕМ.





Позже в правительстве заявили , что роста тарифов для населения и производителей социальных продуктов питания до конца года не ожидается.





Как пояснил в ходе совещания по сдерживанию инфляции Тимур Косымбаев, все запланированные на этот год повышения коммунальных тарифов уже завершены, а новых заявок от субъектов естественных монополий не поступало.





В конце сентября в филиале АО "Алатау Жарық Компаниясы" - "Энергосбыт" сообщили , что с 1 октября в Алматы и Алматинской области вырастет предельная цена на электроэнергию.





Рост тарифов в "Энергосбыте" объяснили повышением тарифов на услуги АО "Алатау Жарық Компаниясы" по передаче электрической энергии по сетям регионального уровня и услуге по передаче электрической энергии по сетям АО "Национальная компания "Қазақстан темiр жолы".





Между тем президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране. Об этом сообщает БЕЛТА.





По итогам совещания президент озвучил свое решение: "С 6 числа запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты".