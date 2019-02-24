Осадки и усиление ветра ожидаются сегодня на территории Казахстана

Астана. 18 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня на всей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, с которыми пройдут осадки, на юге республики, в горах, сильные осадки. Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, передает Kazakhstan Today.

В Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20, в Акмолинской области порывы до 25 метров в секунду, сообщили в "Казгидромете".

В Атырауской, Актюбинской, Павлодарской областях местами метель, туман, гололед, ветер ночью местами, днем на большей части 15-20 метров в секунду, в Павлодарской области местами порывы 28 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области местами низовая метель, туман, днем ветер 15-20 метров в секунду. В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами низовая метель, гололед, ветер 15-22 метров в секунду.

В Туркестанской, Мангистауской областях местами туман, гололед, ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Кызылординской области местами туман, гололед, ветер ночью местами, днем на большей части 15-20, порывы 25 метров в секунду.

В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, ветер в районе Алакольских озер 20-25, ночью порывы 29 метров в секунду. В Жамбылской области местами туман, гололед, ветер местами 15-20, ночью порывы 23-28, на юго-западе 30 метров в секунду и более.

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