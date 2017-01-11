Парковка на привокзальной площади в Астане стала платной

Астана. 10 января. Kazakhstan Today - Парковка на привокзальной площади в Астане с сегодняшнего дня стала платной.

Как сообщается на официальном сайте акимата Астаны, система платной парковки позволит увеличить оборачиваемость транспортных средств на территории привокзальной площади на 30-40%. При этом ожидается увеличение спроса на общественный транспорт на 15-20%. К тому же система платной парковки будет способствовать уменьшению количества нарушений ПДД на 70-80%, передает Kazakhstan Today.

По информации акимата, автостоянка рассчитана на 250 машин, 9 мест предусмотрено специально для лиц с ограниченными возможностями и около 20 - для такси.

За первые 30 минут стоянки оплата взиматься не будет, стоянка до двух часов обойдется автовладельцам в 200 тенге, до 12 часов стоимость стоянки составит 1000 тенге, до 24 часов - 1800 тенге, за пользование услугами стоянки на вторые сутки взимается оплата 2000 тенге, указывается в сообщении.

Оплата за размещение транспортного средства на парковке осуществляется с помощью паркоматов, расположенных на территории первого этажа здания железнодорожного вокзала. В случае утери билета на парковку владельцы автотранспорта могут обращаться в администрацию ASTRA Park (второй этаж железнодорожного вокзала).

Первое время действия системы платной стоянки расчет будет производиться наличными средствами, поэтапно к системе добавят услуги онлайн-оплаты, банковской картой и через мобильное приложение, отметили в акимате.

Также сообщается, что для обеспечения безопасности парковочная зона привокзальной площади оборудована камерами видеонаблюдения, за порядком на территории будут следить сотрудники службы безопасности. При въезде на платную парковку установлена автоматическая система учета времени и движения, а также система автоматического распознавания номерных знаков, что обеспечит безопасность транспортных средств от противоправных действий.

В случае возникновения проблем водители могут связаться с операторами контакт-центра по телефону 574-777 или путем нажатия на оперативную кнопку "Вызов оператора" на паркомате, а также на терминале при въезде и выезде на территорию.

Просмотров: 3759