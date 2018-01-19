Планируется внедрение системы видеоаналитики, которая позволит автоматически определять загруженность ЦОНов

Астана. 19 января. Kazakhstan Today - Планируется внедрение интеллектуальной системы видеоаналитики, которая позволит автоматически определять загруженность ЦОНов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил сегодня на брифинге на площадке пресс-центра правительства председатель правления Государственной корпорации "Правительство для граждан" Абылайхан Оспанов, в рамках реализации 100-го шага Плана нации Госкорпорация, как единый провайдер государственных услуг, оказывает наиболее востребованные государственные услуги, в том числе в сфере недвижимости, ведения земельного кадастра, социального и пенсионного обеспечения.

"Ежегодно оказывается свыше 37 млн государственных услуг, из которых около 24 млн в электронном формате. Для контроля за процессами оказания госуслуг функционирует Ситуационный центр", - сказал Абылайхан Оспанов.

В рамках развития Ситуационного центра планируется внедрение интеллектуальной системы видео-аналитики, которая позволит автоматически определять загруженность отделений ЦОН, проводить анализ на предмет возникновения и предотвращения внештатных ситуаций, а также создать видеоархив для быстрого поиска необходимых видеозаписей.

В рамках реализации проекта Государственной программы "Цифровой Казахстан" планируется осуществить переход на проактивный принцип оказания государственных услуг, что позволит перевести их оказание полностью в электронный формат, без обязательного физического присутствия.

К примеру, с 29 декабря 2017 года запущен пилотный проект по проактивному оказанию услуг, связанных с рождением ребенка. Данный пилотный проект дает возможность, не выходя из дома, получить свидетельство о рождении ребенка, поставить его на очередь в детский сад и получить социальные пособия.

"Сейчас новоиспеченным матерям необходимо иметь обычный мобильный телефон и актуальный абонентский номер, зарегистрированный в базе мобильных граждан. При этом, взаимодействие государства с гражданином осуществляется с помощью СМС-сообщений в автоматическом режиме, без посещения Центра обслуживания населения", - рассказал Абылайхан Оспанов.

По его словам, в дальнейшем планируется внедрение принципа проактивного оказания услуг при расторжении брака по решению суда, при изменении данных правообладателя и/или изменении идентификационных характеристик объектов недвижимости, а также при выплате государственных гарантий сохранности пенсионных накоплений, установлении инвалидности и при возбуждении исполнительного производства.

В начале текущего года открыт "Цифровой ЦОН", который оказывает электронные государственные услуги с применением цифровых технологий, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

Кроме того, в целях обеспечения информационной открытости Госкорпорацией запущен веб-сайт форум, который станет открытой площадкой для получения обратной связи с населением, предложений по улучшению качества обслуживания, обсуждений, а также замечаний и пожеланий со стороны любого гражданина.

"Госкорпорацией будет продолжена активная работа по изменению устоявшейся схемы оказания госуслуг, внедрению современных подходов в бизнес-процессы, переходу на проактивный принцип оказания услуг с переводом их в электронный формат и повышению цифровой грамотности населения", - подытожил Абылайхан Оспанов.

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