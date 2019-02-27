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По факту гибели студента из Казахстана в МГУ проводится доследственная проверка - МИД

26.02.2019, 17:43 5590
По факту гибели студента из Казахстана в МГУ проводится доследственная проверка - МИД
Астана. 26 февраля. Kazakhstan Today - В МИДе прокомментировали смерть студента из Казахстана в МГУ, передает Kazakhstan Today.
 
Тело 24-летнего гражданина РК Тамирлана Кирибаева, который являлся студентом пятого курса МГУ имени Ломоносова, было обнаружено в общежитии университета 25 февраля, около 18.00. Предварительная причина смерти - удушение. По данным полиции, студент скончался за 10-12 часов до обнаружения, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров. 
 

По факту смерти Никулинский межрайонный следственный отдел Следственного управления начал доследственную проверку", - отметил он. 

 
Также Смадияров проинформировал, что сегодня посольство Казахстана официально обратилось в МИД России с просьбой взять дело на контроль и оказать содействие. 
 

В настоящее время родственники Кирибаева в сопровождении сотрудников консульского отдела посольства находятся в Никулинском межрайонном следственном отделе Москвы. Ранее состоялась их встреча с руководством вуза. После проведения необходимых следственных действий, в том числе судебно-медицинской экспертизы, тело погибшего будет выдано родственникам", - сообщил представитель МИДа. 

 
Как сообщалось ранее, 23-летний студент из Казахстана скончался в общежитии Московского государственного университета.
 

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