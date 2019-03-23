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Погода без осадков ожидается сегодня на большей части Казахстана

22.03.2019, 09:07 8047
Астана. 22 марта. Kazakhstan Today - Погода без осадков ожидается сегодня на большей части Казахстана, передает Kazakhstan Today.
 

На юге, западе, в центре Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки, на остальной территории республики погода без осадков. Местами сохраняются туман, гололед, на юге местами - усиление ветра, гроза", - сообщает "Казгидромет". 

 
По прогнозу, сегодня днем в Туркестанской области местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Алматинской области в районе Жаланашколя ветер 17-22 метров в секунду. 
 
Также в Западно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются туман и гололед. В Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.
 

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