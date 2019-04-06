Актау. 5 апреля. Kazakhstan Today - Пограничники на Каспии изъяли рыбу осетровых и частиковых пород на сумму более 10 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Пограничными кораблями и катерами Регионального управления "Береговой охраны" ПС КНБ РК, охраняющими морские рубежи нашей страны, за прошедшие сутки задержано 5 человек - нарушителей режимов территориальных и внутренних вод (моря) и 1 человек - нарушитель пограничного режима и 6 плавсредств (МПС типа "Байда" - 2, "Бударка" - 2, катер - 1, резиновая лодка - 1), 1 мотоцикл, 5 двигателей "Ямаха".

"Обнаружены и изъяты 2 мешка и сети длиной 4060 метров, калада длиной 2500 метров, 1250 крючьев. Выпущено обратно в воду рыбы осетровых пород на сумму 10 100 000 тенге, частиковых пород - на сумму 295 425 тенге. Выставлено штрафов на сумму 132 562,5 тенге. Предотвращен общий ущерб государству на сумму 10 395 425 тенге", - сообщили в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК.

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