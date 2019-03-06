Полиция Алматы возвращает владельцам краденые вещи, обнаруженные в особняке крупного скупщика

Алматы. 14 ноября. Kazakhstan Today - Полиция Алматы возвращает владельцам краденые вещи, которые были обнаружены в особняке крупного скупщика, передает Kazakhstan Today.





Напомним, ранее сотрудниками управления криминальной полиции ДП города Алматы в скупке краденого имущества был изобличен 33-летний ранее судимый за грабеж уроженец Туркестанской области, который свой двухэтажный коттедж, расположенный в жилом массиве Алматы, частично оборудовал под склад временного хранения краденого имущества. В числе его ассортимента - цифровая техника, меховые изделия, гаджеты и комплектующие к ним.





По месту жительства гражданина Байдаулетова М. был проведен санкционированный следственным судьей обыск, в результате чего обнаружено и изъято 184 сотовых телефонов различных моделей, 154 ноутбуков, 10 нетбуков, 7 телевизоров, 29 единиц видео и фотоаппаратуры, 1 проектор, 6 мужских барсеток, 8 норковых шуб, 6 наручных часов 26 сумок от ноутбуков, 80 чехлов от сотовых телефонов, а также 15 зарядных устройств для ноутбуков. Картина более чем ясна: она указывает на серийную и устойчивую форму преступного промысла гражданина Байдаулетова, который, согласно нашим оперативным данным, сбывал краденое имущество третьим лицам с материальной прибылью – один к одному. К примеру, нетбук у воров скупал за 7 тысяч тенге, а продавал далее по 14-15 тысяч тенге", - информировал тогда начальник Управления криминальной полиции Департамента полиции города Алматы подполковник полиции Есен Искаков.





В рамках досудебного расследования оперативники сразу же приступили к установлению истинных владельцев изъятого имущества. Вместе с тем, проведена сверка изъятых у задержанного вещественных доказательств с эпизодами нераскрытых краж из оперативной сводки.









"На сегодняшний день истинным собственникам возвращены 24 сотовых телефонов, 13 ноутбуков, 3 сумки от ноутбука, 1 фотоаппарат и 1 проектор. Приезжают даже из других городов, к примеру, из Атырау, Астаны. Скажем, эта процедура – не из легких, тут требуется скрупулезный подход. Заявивший свое владение тем или иным предметом в обязательном порядке должен предоставить подтверждающие документы. И после того, как истинная принадлежность будет установлена, вещдок в процессуальном порядке передается этому человеку. А между тем мы снова напоминаем номер телефона, по которому можно будет связаться в случае опознания среди изображенных вещей собственного имущества: 8-708-210-69-03", - подытожил подполковник Искаков.





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