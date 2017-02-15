Алматы. 14 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня постановлением судебной коллегии по уголовным делам Алматинского областного суда приговор Енбекшиказахского районного суда от 28 ноября 2016 года о групповом изнасиловании, совершенном в городе Есик, оставлен без изменения, сообщили в Алматинском областном суде.

По информации суда, апелляционные жалобы потерпевшей, общественного защитника, осужденных и их адвокатов оставлены без удовлетворения, передает Kazakhstan Today.

Напомним, что приговором суда 1-й инстанции осужденные Е. Ермеков, А. Ермеков, Н. Елтай и А. Бектурсын признаны виновными в предъявленном обвинении и приговорены к лишению свободы от 8 до 10 лет.

В связи с решением суда родственники осужденных вновь устроили беспорядки в суде.

Как сообщалось ранее, в ночь с 13 на 14 августа в городе Есике Енбекшиказахского района в полицию поступило заявление о групповом изнасиловании местной жительницы. Впоследствии все подозреваемые были задержаны. На скамье подсудимых по нашумевшему делу оказались четверо жителей Алматинской области. Они приговорены к срокам от 8 до 10 лет лишения свободы. Приговор по уголовному делу о групповом изнасиловании был оглашен 28 ноября прошлого года.

Е. Ермеков осужден по статьям УК РК "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору". По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, ему определено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

А. Ермеков осужден по статьям УК РК "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору", "Изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору". По совокупности преступлений ему назначено 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

"Вещественное доказательство - автомашина марки "Infinity FX 37", золотистого цвета, с государственным регистрационным номером kz293 PCА05, принадлежащая осужденному А. А. Ермекову, конфискована в доход государства как орудие преступления при совершении похищения потерпевшей", - уточнили в суде.

Н. Елтай осужден по статьям УК РК "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору", "Изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Хулиганство, совершенное группой лиц". По совокупности преступлений ему определено 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

А. Бектурсын осужден по статьям УК РК "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору", "Изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору", "Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору" и "Хулиганство, совершенное группой лиц". По совокупности преступлений его приговорили к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

После оглашения приговора знакомые осужденных устроили скандал, выражаясь нецензурной бранью, оскорбили судебного пристава и сотрудников полиции. Впоследствии они были оштрафованы за нецензурную брань в суде.

"Согласно материалам дела, Ж. Жалимбетов и Д. Мырзабеков 28 ноября 2016 года, около 12 часов, в здании Енбекшиказахского районного суда после оглашения приговора в отношении осужденных по резонансному уголовному делу о групповом изнасиловании в городе Есике, выражаясь нецензурной бранью, оскорбили судебного пристава и сотрудников полиции, тем самым нарушили общественный порядок", - рассказали в пресс-службе Алматинского областного суда.

Постановлениями Енбекшиказахского районного суда правонарушителям по части 1 статьи 434 Кодекса об административных правонарушениях РК (Мелкое хулиганство) назначены наказания в виде административного штрафа в размере 10 МРП в сумме 21 210 тенге в доход государства с каждого.

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