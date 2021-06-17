Продуктовые талоны для малоимущих семей предложил ввести депутат

По мнению депутата, Нацбанк с правительством отчитываются, что инфляция составляет всего 7,2% в годовом выражении, но в магазинах наблюдается совсем другая картина.

Цены на отдельные продукты питания растут двухзначными цифрами. Совсем недавно справедливое возмущение населения вызвало резкое подорожание картофеля до 500 тенге за килограмм. Примеры можно продолжать", - цитирует депутата издание Kazpravda.kz .

По его мнению, правительству необходимо внимательно следить за ситуацией и принять адекватные меры по сдерживанию роста цен на продовольствие.

В первую очередь для борьбы с инфляцией нужно разобраться с монополиями и картелями. Недавно премьер-министр России в качестве основной причины роста цен назвал жадность отдельных производителей и торговых сетей. Это справедливо и для Казахстана. Чем занимается наше Агентство по защите и развитию конкуренции, остается загадкой. Министры также постоянно занимаются пояснением ситуации, но ощутимых сдвигов народ пока не видит. Совсем недавно Агентство по защите и развитию конкуренции рассказывало нам о новой практике недопущения необоснованного роста цен. Они называют это практикой "мягкого права". На самом деле очень похоже на очередную новомодную "пургу", - возмутился депутат.

Жамалов отметил, что за 4 месяца антимонопольным органом было выдано 48 уведомлений производителям и оптовым поставщикам яиц, подсолнечного масла, сахара, гречневой крупы, молочной продукции, мяса кур, макарон по признакам антиконкурентных согласованных действий, злоупотребления доминирующим или монопольным положением.

Если посмотреть на статистику, то за последние 12 месяцев яйца подорожали на 33,7%, подсолнечное масло - на 48%, сахар - на 26,3%, гречневая крупа - на 29,4%. Это те товары, по которым Агентство выдавало уведомления. Зачем нам такое "мягкое право"? Считаю, что в такой ситуации нужно действовать более эффективно, а не заниматься имитацией бурной деятельности", - подчеркнул Аманжан Жамалов.

В связи с этим депутат считает необходимым проанализировать причины роста цен на социально значимые товары, изменить действующие подходы по сдерживанию роста цен, усилить работу по борьбе со спекулятивным повышением цен в результате сговора поставщиков и продавцов, разработать предложения по увеличению адресной социальной помощи или введению продовольственных сертификатов для социально уязвимых категорий населения, а также организовать реальное межведомственное взаимодействие для выработки энергичных и эффективных мер по сдерживанию цен, с персонализацией ответственности.





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