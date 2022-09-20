Прогноз погоды на 19 сентября в РК: в большинстве регионов ожидается погода без осадков

АСТАНА. 19 СЕНТЯБРЯ - Большая территория Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием обширного антициклона, сохраняется погода преимущественно без осадков, в ночные часы на севере, в центре, востоке республики - заморозки.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, северо-западе, в горных районах юго-востока страны сохраняются дожди, грозы. На юге, востоке, западе РК ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на востоке ночью и утром - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".
На большей территории Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей, на северо-западе, севере, востоке Абайской области, на юге Атырауской области, на юге, востоке Актюбинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. На юге Костанайской области, в центре Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность.
Ночью на востоке Акмолинской области, на севере, востоке Карагандинской области, на северо-востоке Восточно-Казахстанской области, на западе Абайской области сохраняются заморозки 1-3 градуса.
Ночью на севере Улытауской, на большей части Павлодарской областей на поверхности почвы сохраняются заморозки 1 градуса.
В Астане: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6, днем 21-23 тепла.
В Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-13, днем 25-27 тепла.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 30-32 тепла.