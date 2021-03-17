Пыльная буря накрыла Мангистау

Актау. 16 марта. Kazakhstan Today - Пыльная буря накрыла Мангистаускую область, передает Kazakhstan Today.

Жители региона делятся роликами в соцсетях, сообщили в региональном издании Lada.kz.

Накануне департамент по чрезвычайным ситуациям объявил штормовое предупреждение об усилении ветра до 17-22 метров в секунду.

Штормовое предупреждение объявлено 16 марта в Северо-Казахстанской области и Петропавловске. Тут, по прогнозу, сильный юго-западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

Также штормовое предупреждение из-за тумана или ветра объявлено в Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Акмолинской и Атырауской областях.

Накануне департамент по чрезвычайным ситуациям предупредил об усилении ветра до скорости 17-22 метров в секунду.

По данным онлайн-табло аэропорта Актау, 16 марта задерживается только один вылет - рейса Актау - Нур-Султан.

Синоптики предупреждают о возможном возникновении пыльных бурь и завтра, 17 марта.

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