Штормовое предупреждение объявили в десяти областях

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НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Атырауской, Карагандинской, Мангистауской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Актюбинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 2 сентября на западе Атырауской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, днем при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

2 сентября на юго-востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, в центре области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, на юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 2 сентября на северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на северо-востоке области днем 15-20 метров в секунду.

2 сентября на юго-западе, юге Костанайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 2 сентября на западе Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На западе области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, южный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

2 сентября в горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный, 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 2 сентября в Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, южный, на западе области порывы 15-20 метров в секунду. На большей части сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

2 сентября в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, днем на севере-западе области 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

2 сентября ночью на востоке, юго-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, с переходом на северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

2 сентября в Северо-Казахстанской области ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на северо-западе, западе области 15-20 метров в секунду.

Ранее синоптики рассказали о погоде в сентябре.

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