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Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

05.03.2022, 21:15 25691
НУР-СУЛТАН. 5 МАРТА - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Мангистауской, Акмолинской, Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 6 марта на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман, гололед.
 
6 марта на востоке и в центре Костанайской области ожидается туман. 
 
6 марта на севере, востоке Карагандинской области ожидаются туман, гололед. 
 
6 марта на западе, севере Мангистауской области ожидается гололед. В центре области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный 15-20 метров в секунду на западе, севере области порывы 23-28 метров в секунду.
 
6 марта в Акмолинской области ожидается туман.
 
В Нур-Султане 6 марта временами ожидается гололед. Ветер юго-западный 15-20, порывы 25 метров в секунду.
 
6 марта на востоке и в центре Атырауской области ожидаются метель, на севере гололед. Ветер западный, северо-западный 15-20 метров в секунду, ночью на юге, востоке области порывы 23-28 метров в секунду. 
 
6 марта на востоке, севере и в центре Актюбинской области ожидается низовая метель. На севере, юго-востоке области ожидается гололед. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20, ночью на юго-западе области 25 метров в секунду. 
 
6 марта на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.
 
6 марта на севере Кызылординской области ожидается гололед. Сохраняется ветер юго-западный на большей части области 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.
 

новости по теме

Неустойчивую погоду в Казахстане прогнозируют синоптики

06.03.2022, 11:02 3736
НУР-СУЛТАН. 6 МАРТА - Циклон с районов Средиземного моря вызовет неустойчивый характер погоды на всей территории РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Пройдут осадки в виде дождя и снега на севере, северо-западе, в горных районах Южного Казахстана - временами сильные осадки, на юге страны с грозой. Местами по республике ожидаются усиление ветра, гололед и туманы, низовая метель", - сообщили в РГП "Казгидромет".

 
В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза, на севере, западе, в горных и предгорных районах усиление ветра до 17-22 метров в секунду, на севере области и в горных районах порывы до 23-28 метров в секунду, в горных перевалах до 30 метров в секунду и более.
 
На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, днем на юго-западе области - гроза, усиление ветра на юго-западе области и в горных районах до 15-20 метров в секунду, днем порывы до 23-28 метров в секунду. 
 
На востоке и в центре Костанайской области ожидаются гололед, туман, на севере области - низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на южной половине области порывы до 23-28 метров в секунду, временами до 30 метров в секунду и более.
 
На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидаются метель, гололед, западе, востоке области - туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы до 23-28 метров в секунду, на юге области до 30 метров в секунду и более.
 
В Павлодарской области ожидается гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы до 23-28 метров в секунду, на юге, западе области временами до 30 метров в секунду и более.
 
На севере, востоке Карагандинской области ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на севере, в центре области порывы до 23-28 метров в секунду, временами до 30 метров в секунду и более.
 
На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы до 23-28 метров в секунду, на западе, севере, в центре области до 30 метров в секунду и более.
 
В Акмолинской области ожидаются метель, гололед, туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы до 23-28 метров в секунду, на севере, востоке области временами до 30 метров в секунду и более.
 
На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, на западе, севере, юге усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы до 23-28 метров в секунду.
 
На востоке, в центре Атырауской области ожидаются метель, на севере области - гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на юге, востоке области до 23-28 метров в секунду.
 
На западе, севере Мангыстауской области ожидаются гололед, в центре - пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на западе, севере области до 23-28 метров в секунду.
 
На востоке, севере, в центре Актюбинской области ожидается низовая метель, на севере, юго-востоке - гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на юго-западе области порывы до 23-28 метров в секунду. 
 
Ночью в районе Жаланашколя Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
На севере Кызылординской области ожидаются гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы до 25 метров в секунду.
 

В выходные на некоторых дорогах Алматы будет затруднено движение

05.03.2022, 19:49 28756
В выходные на некоторых дорогах Алматы будет затруднено движение
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 5 МАРТА - С 5 по 7 марта работы по промывке и очистке инженерных сетей канализации будут проводиться в Медеуском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В выходные будет затруднено движение по улицам Шевченко и Курмангазы - от проспекта Достык до проспекта Сейфуллина. Работы будут проводиться с привлечением спецтехники, сообщает ГКП "Алматы су".
 
В коммунальном предприятии подчеркнули, что эти работы необходимы для бесперебойного отвода стоков. Ежегодно в городе осуществляется промывка и прочистка более тысячи километров сетей канализации и 70 тысяч канализационных колодцев.
 
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее корректировать маршруты по указанному участку дороги.
 

Аэрофлот с 8 марта отменяет рейсы в Казахстан

05.03.2022, 19:35 29501
Аэрофлот с 8 марта отменяет рейсы в Казахстан
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 5 МАРТА - В связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов, авиакомпания "Аэрофлот" приостанавливает выполнение всех регулярных рейсов в Казахстан с 00.00 8 марта по московскому времени, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости авиабилета по месту приобретения. Возврат за неиспользованную перевозку можно произвести в любое время до конца текущего года или переоформить ее без штрафов на другие даты до конца текущего года с сохранением маршрута, сообщает пресс-служба КГА МИИР РК.
 
Пассажирам рекомендуется следить за информационными сообщениями авиакомпании и индивидуальным информированием по указанным в бронировании контактным данным.
 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане

05.03.2022, 08:33 45286
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 5 МАРТА - Циклон из районов Каспийского моря вызовет неустойчивый характер погоды на всей территории Казахстана, в связи с чем пройдут осадки, сообщает РГП "Казгидромет", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным синоптиков, преимущественно осадки ожидаются в виде дождя, на западе, северо-западе, в горных района Южного Казахстана - временами сильные осадки, на юге страны с грозой. 
 
Местами по республике ожидаются усиление ветра, гололед и туманы, на северо-западе и востоке - низовая метель.
 
На севере, западе области, в горных и предгорных районах Туркестанской области - усиление ветра 17-22; днем на севере области и в горных районах порывы 23-28 метров в секунду, на горных перевалах 30 метров в секунду и более. 
 
На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман; днем на юго-западе области, в горных районах - гроза, днем усиление ветра до 15-20; на юго-западе области порывы 23-28, временами 30 метров в секунду и более. 
 
В Атырауской, Мангистауской областях ожидается усиление ветра до 15-20, на западе, востоке и в центре области порывы 23-28 метров в секунду, ночью в Мангистауской области временами порывы 30 метров в секунду и более. 
 
В центре Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. 
 
На востоке, севере Западно-Казахстанской области - туман, гололед; на севере, западе, юге области усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
На северо-востоке, в центре Актюбинской области ожидается гололед, днем на севере области - низовая метель, усиление ветра до 15-20, днем на юге области 25 метров в секунду. 
 
На западе и в центре Костанайской области ожидается гололед, туман; на востоке, юге области - низовая метель, на юге усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на большей части порывы 15-20 метров в секунду. 
 
На юго-западе, западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель, гололед, ночью и утром на юге области - туман, днем усиление ветра до 15-20; на юго-западе области порывы 25 метров в секунду. 
 
На юго-западе Павлодарской области ожидается туман, днем на западе области - гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, востоке, в центре Карагандинской области - туман, гололед; на западе, в центре области усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, временами 30 метров в секунду и более. 
 
В северной, центральной части Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, ночью в центре области - низовая метель, в центре области - усиление ветра до 15-20, днем порывы 23 метров в секунду.
 
В Алматы ожидается переменная облачность, температура воздуха +13+15 градусов, скорость ветра - 0-5 метров в секунду.
 
В Нур-Султане - осадки, +2+4 градуса, скорость ветра - 7-12, порывы 15-20 метров в секунду.
 

Штормовое предупреждение объявили в десяти областях

04.03.2022, 21:20 56071
НУР-СУЛТАН. 4 МАРТА - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской, Атырауской, Туркестанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 5 марта на северо-востоке, в центре Актюбинской области ожидается гололед. Днем на севере области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20, днем на юге области 25 метров в секунду. 
 
5 марта на западе и в центре Костанайской области ожидаются гололед, туман. На востоке и юге области низовая метель. Ветер юго-восточный, на юге области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 5 марта на западе Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, ветер юго-западный, южный 15-20 метров в секунду. На юго-западе области ожидается туман.
 
5 марта в северной, центральной части Восточно-Казахстанской области ожидается туман, гололед. Ночью в центре области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, в центре области 15-20, днем порывы 23 метра в секунду. 
 
5 марта на востоке, севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.
 
Ночью 5 марта на большей части Кызылординской области ожидается дождь. Ветер юго-западный ночью в центре области 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
5 марта на севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидаются туман, гололед. 
 
5 марта на западе Атырауской области ожидается сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный, западный 15-20 метров в секунду, на западе, востоке и в центре области порывы 23-28 метров в секунду. 
 
В Нур-Султане 5 марта временами ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный днем порывы 15-20 метров в секунду.
 
В связи с прогнозом положительных температур воздуха и сильных дождей, в период 5 - 7 марта в Туркестанской и Жамбылской областях, ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.
 

Асхат Оралов в Алматы: приоритетом Amanat остается исполнение предвыборных обещаний

04.03.2022, 17:54 61496
Фото: пресс-службы партии Amanat
АЛМАТЫ. 4 МАРТА - Исполнительный секретарь партии Amanat Асхат Оралов с рабочей поездкой прибыл в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации пресс-службы партии, Асхат Оралов принял участие во внеочередной конференции городского филиала, где в качестве нового председателя филиала партии Amanat делегатами был избран аким Алматы Ерболат Досаев.
 
Исполнительный секретарь партии подчеркнул, что перед новым руководством филиала стоят задачи по переформатированию работы с учетом партийной модернизации и контролю за качественным исполнением предвыборных обязательств.
 

Как вы знаете, глава государства, председатель партии Amanat Касым-Жомарт Токаев поставил задачи по повышению транспарентности, усилению стратного подхода и обратной связи с населением. Приоритетом остается исполнение всех предвыборных обещаний партии - наказов граждан - "аманатов". При этом мы должны отойти от практики, когда от госорганов требуются цифры и перейти в проактивный формат, способствуя реальной реализации пунктов программы с учетом отзывов со стороны граждан", - отметил Асхат Оралов.

 
Во время конференции исполнительный секретарь также вручил партийные билеты новым членам партии Amanat. Среди них представители малого и среднего бизнеса, сфер здравоохранения, культуры, спорта и другие. 
 
В этот же день Асхат Оралов встретился с представителями творческой интеллигенции и ветеранами партии, в том числе актером, режиссером театра и кино Асанали Ашимовым, заместителем председателя Союза писателей Казахстана Акбереном Елгезеком, поэтом Журсином Ерманом, писателем Смагулом Елубаем и др.
 
В ходе открытого обмена мнениями представители интеллигенции поделились своим видением совершенствования деятельности партии, а также выразили поддержку инициативам главы государства, председателя партии Касым-Жомарта Токаева, направленным на повышение благосостояния народа и построение нового Казахстана. 
 
В первый день рабочей поездки исполнительный секретарь также провел совещание с членами фракции партии Amanat в городском маслихате, где еще раз акцентировал внимание депутатов на необходимости усиления работы и организации качественного контроля за исполнением городской предвыборной программы.
 

Все обещания, данные алматинцам, необходимо выполнить. С целью усиления контроля необходимо закрепить социально чувствительные разделы предвыборной программы Алматы за членами бюро, а индикаторы дорожной карты - за членами политического совета регионального филиала партии", - подчеркнул Асхат Оралов.

 

В Нур-Султане выявлена еще одна незаконная майнинговая ферма

04.03.2022, 17:38 62431
В Нур-Султане выявлена еще одна незаконная майнинговая ферма
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 4 МАРТА - Столичным департаментом АФМ совместно с ДКНБ на территории промышленной зоны выявлена майнинговая ферма, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе осмотра установлено три морских контейнера, в которых обнаружены четыре вида цифрового оборудования для майнинга ANTMINER E3, WHATSMINER M20S, ANTMINER T17, ANTMINER L3+ в количестве 1170 единиц, сообщает пресс-служба АФМ РК.
 
В денежном выражении предварительный размер добытой криптовалюты составляет около 2,5 млн долларов.
 
Начато досудебное расследование по части 1 статьи 214  УК РК (незаконное предпринимательство).
 
Ранее президент поручил окончательно решить проблему незаконного майнинга в Казахстане.
 
Также премьер-министр РК Смаилов поручил принимать решительные меры в отношении "серого" майнинга. 

Fitch: нерегулируемый майнинг несет риски для энергетического сектора. В Казахстане налог для "белых" майнеров могут увеличить в 10 раз. Также в РК предложили конфисковывать имущество "серых" майнеров и ограничивать их IP-адреса. 
 
Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на брифинге в Службе центральных коммуникаций назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии. 
 
На сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводился опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?". 68% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 20% - что для пополнения бюджета могут работать "белые" майнеры. 5% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 6% ответили: "Мне все равно". Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе. 
 

В ущелье Шымбулак на видео засняли снежного барса

04.03.2022, 16:46 63011
В ущелье Шымбулак на видео засняли снежного барса
Фото: depositphotos.com
АЛМАТЫ. 4 МАРТА - В ущелье Шымбулак очевидцы засняли на видео снежного барса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Видео, на котором запечатлено, как ночью по склону горы поднимается снежный барс, распространяется в соцсетях.

 

Барс не является постоянным обитателем мест, где происходят съемки. Его появление в этом районе может быть напрямую связано с миграцией копытных животных (косули, сибирские козероги и другие), которых считают кормовой базой барса. Можно сказать, что видеозапись, которую сняли туристы, - редкое событие и удачная съемка", - прокомментировали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК.

 
Ранее в нацпарке "Алтын-Эмель" засняли снежного барса
 
Несколько животных попали в объектив фотоловушек в Маркакольском заповеднике. 
 

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