Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

НУР-СУЛТАН. 5 МАРТА - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Мангистауской, Акмолинской, Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 6 марта на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман, гололед.
6 марта на востоке и в центре Костанайской области ожидается туман.
6 марта на севере, востоке Карагандинской области ожидаются туман, гололед.
6 марта на западе, севере Мангистауской области ожидается гололед. В центре области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный 15-20 метров в секунду на западе, севере области порывы 23-28 метров в секунду.
6 марта в Акмолинской области ожидается туман.
В Нур-Султане 6 марта временами ожидается гололед. Ветер юго-западный 15-20, порывы 25 метров в секунду.
6 марта на востоке и в центре Атырауской области ожидаются метель, на севере гололед. Ветер западный, северо-западный 15-20 метров в секунду, ночью на юге, востоке области порывы 23-28 метров в секунду.
6 марта на востоке, севере и в центре Актюбинской области ожидается низовая метель. На севере, юго-востоке области ожидается гололед. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20, ночью на юго-западе области 25 метров в секунду.
6 марта на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.
6 марта на севере Кызылординской области ожидается гололед. Сохраняется ветер юго-западный на большей части области 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.