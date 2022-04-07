Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Нур-Султана, Актюбинской, Туркестанской, Акмолинской, Мангистауской, Карагандинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 7 апреля ночью на северо-востоке Актюбинской области ожидается гололед.
7 апреля в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный на юге области и в горных районах 15-20 м/с.
В Шымкенте 7 апреля ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.
7 апреля ночью и утром на юге Акмолинской области ожидается туман.
В Нур-Султане ночью и утром 7 апреля ожидается туман.
Днем 7 апреля на северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, северный, на северо-востоке области 15-20 м/с.
Ночью 7 апреля на севере, в центре Карагандинской области ожидается туман, днем на юго-востоке области гроза.
7 апреля во второй половине дня на западе, юге Алматинской области ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, юге и востоке области 15-20, порывы 25 м/с
7 апреля на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.
Ночью 7 апреля на юго-западе Павлодарской области ожидается туман.
Ночью и утром 7 апреля на юго-западе Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный, южный, на западе, севере области 15-20, днем порывы 23 м/с.