Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Мангистауской, Акмолинской, Кызылординской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 15 июня на юге Мангистауской области ожидается гроза. На западе, севере области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, на западе, севере области 15-20 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара - 40 градусов.

15 июня на севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

15 июня в Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем 15 июня на севере, юге и в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе 15-20, на севере и востоке области порывы 25 метров в секунду.

Днем 15 июня в центре, на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере, востоке, днем на большей части области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере, востоке области 15-20, днем порывы 23 метра в секунду. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

15 июня в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный в горных районах 15-20 метров в секунду.

15 июня на севере, востоке области Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду, на севере, востоке области порывы 23 метра в секунду.

15 июня на севере, западе Павлодарской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, на севере, западе области днем порывы 15-20 метров в секунду.

15 июня на севере, юге, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.