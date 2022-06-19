Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

НУР-СУЛТАН. 18 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Акмолинской, Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 19 июня ночью на западе, днем на севере, западе, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-восточный, днем на севере, западе, востоке области 15-20 метров в секунду.
19 июня на севере Кызылординской области ожидается днем гроза. Ветер западный, северо-западный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Утром и днем 19 июня на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, на севере, западе пыльная буря. Ветер северо-западный, на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20 метров в секунду.
В Шымкенте днем 19 июня ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.
19 июня на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
19 июня на западе, севере Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на западе, севере области 15-20 метров в секунду. Днем на юге области сохраняется сильная жара - 36 градусов.
19 июня на западе Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем 19 июня на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный, днем на юге области порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара - 35 градусов.
Днем 19 июня на севере Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, днем на севере области порывы 15-20 метров в секунду.
19 июня днем на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер восточный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду.